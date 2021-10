Kainuun sotella kovat piipussa: Ämpäri palkkioksi koronarokotuksesta

Kainuun sote jatkaa koronarokotuksissa palkkiolinjalla. Sote kertoo Twitterissä antavansa ilmaisen ämpärin, jos henkilö ottaa koronarokotteet.

1000 ämpäriä on jaossa Kajaanissa Prisman rokotuspisteessä.

– Äärimmäiset keinot siis nyt käytössä. Jos tämä ei nosta rokotuskattavuutta, mikään ei toimi, sote kirjoittaa Twitterissä.

Soten tavoitteena on nostaa rokotuskattavuutta mahdollisimman korkealle, jotta rajoituksista päästää eroon. Tavoitteena on rokottaa 80 prosenttia yli 12-vuotiaista kainuulaisista.

THL kertoi perjantaina, että Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 70,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,46 miljoonaa ihmistä.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 122 ihmistä, joista tehohoidossa on 24. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on keskiviikon jälkeen raportoitu kuusi kappaletta.