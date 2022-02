Kainuun soten talousjohtajaksi Eija Immonen

Kainuun soten talousjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Eija Immonen, joka on toiminut Kainuun soten vs. talousjohtajana reilun kahden vuoden ajan.

Sitä ennen Immonen toimi Kainuun soten talouspäällikkönä. Hänellä on kokemusta taloushallinnon tehtävistä vuodesta 1991 lähtien.…