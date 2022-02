Kainuun tartunnoista 75 prosenttia alle 40-vuotiailla – uusien rokotusten ottaminen aikuisväestössä pysähtynyt

Tartuntaluvut pysyvät Kainuussa edelleen korkeina. Kainuussa todettiin tiistaina 158 positiivista koronatestitulosta. Kainuun keskussairaalassa osastohoidossa on 10 koronapotilasta, eikä lisähoitopaikkoja ole vielä ollut tarvetta avata.

Viime viikolla koronatartuntojen määrä väheni Kainuussa noin 20 prosenttia. Viikolla neljä tartuntoja raportoitiin 679. Koronatestejä tehtiin 3778, joista positiivisten osuus oli 17,9 prosenttia. Tartunnoista noin 75 prosenttia on tällä hetkellä alle 40-vuotiailla.

Kainuun soten henkilöstön poissaolot vaikeuttavat edelleen toimintaa. Eilen poissa oli 182 työntekijää, joista koronan vuoksi 38. Kainuun sote on tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaisille, että hoitotakuuajoista joudutaan joustamaan.

Uusien koronarokotusten ottaminen aikuisväestön osalta on käytännössä pysähtynyt. Rokottamattomia ja vajaan rokotussuojan saaneita kainuulaisia on edelleen tuhansia. Yhden rokotuksen saaneita täysi-ikäisiä Kainuussa on 89,6 prosenttia, kahdesti rokotettuja 86,8 prosenttia ja kolmen rokotuksen saaneita 61,4 prosenttia.

– Koronatilanne on parantunut, mutta nopeaa kehitystä päivittäisissä luvuissa ei vielä ole ja myös sairaalahoidon osalta tilanne on ennallaan. Kiireettömän hoidon supistuksia joudutaan edelleen jatkamaan. Hoito- ja hoivalaitoksissa todetut koronatartunnat huolestuttavat, koska usein näissä hoidettavat kuuluvat muutenkin riskiryhmään. Pyydämmekin rajoittamaan vierailuja vain ehdottoman välttämättömiin, kertoo kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Kainuun soten tiedotteessa.

Soten mukaan Kainuussa pystytään edelleen hyvin testaamaan oireiset ja altistuneet sekä kontaktoimaan koronatartunnan saaneet. Rajakadun koronatestiasema Kajaanissa poistetaan toistaiseksi käytöstä torstaina. KAKS: n drive-in testaus jatkaa normaalisti päivittäistä toimintaa.

Miten hiihtolomat vaikuttavat?

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on eilisessä kokouksessaan todennut, että Kainuu on edelleen koronaepidemian leviämisaluetta. Ilmaantuvuus on edelleen korkea 1900 kahden viikon jaksolla.

Alueellisen arvion mukaan epidemiatilanne edellyttää edelleen tehostettuja toimia suositusten ja viranomaismääräysten noudattamisessa. Kainuun sote jatkaa toistaiseksi tehostettua valmiutta.

– Kainuussa omikron-epidemia alkoi ja myös päättyy muuta maata jäljessä. Sairaalakuormituksen purkautumisessa menee aikansa, koska osalla potilaista hoitoajat ovat pitkiä ja uusia potilaita näyttää riittävän. Jos alkavat hiihtolomat kääntävät tartunnat uudelleen nousuun, niin vaikea tilanne tietysti pitkittyy. Tämän vuoksi sekä tartuntatautilain määräyksiä että paikallisia suosituksia on ehdottomasti noudatettava, korostaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .