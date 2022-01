Kainuun tartuntatilanne huonontunut nopeasti

Kainuun koronatilanne on muuttunut nopeasti huonommaksi viimeisen viikon aikana. Koronatartuntoja oli yhteensä 560, eli määrä on lähes kolminkertaistunut viikossa. Yksin sunnuntaina todettiin 90 tartuntaa. Suurin osa tartunnoista oli kajaanilaisilla, mutta myös muissa kunnissa ja ulkopaikkakuntalaisilla todettiin koronavirustartuntoja.

Suuren tartuntamäärän vuoksi jäljityksessä on merkittäviä viiveitä, eikä tartuntaketjujen tai altistumispaikkojen ilmoittaminen ole kaikilta osin enää mahdollista. Kainuun keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa yksittäisiä koronapotilaita, ja pandemiayksikön perustamiselle ei ole vielä nähty tarvetta.

– Yleistäen sanottuna koronavirukselle altistuminen lähikontakteissa on tällä hetkellä mahdollista lähes kaikkialla, toteaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun soten tiedotteessa.

– Rokotussuoja auttaa aivan ratkaisevasti siihen, että vakavien sairastumisten osuus on pieni. Ongelma on, että näissä tapausmäärissä pienikin osuus voi nostaa hoitoa tarvitsevien määrän tasolle, joka vaikeuttaa terveydenhuoltoa. Tämän lisäksi myös muun yhteiskunnan toimintaa tulisi pystyä ylläpitämään. Korostamme, että vaikka ei olisi huolissaan omasta terveydestään, niin edes muiden ihmisten vuoksi on tärkeää, että kaikki tekevät oman osansa pandemian torjunnassa, pyytää Käsmä-Ronkainen.

Kainuun maakunnassa ovat voimassa aluehallintoviraston määräämät yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevat kokoontumisrajoitukset sisä- ja ulkotiloissa. Koronatilanteen pahentuessa voidaan alueelle joutua asettamaan lisää rajoituksia.

Testauskapasiteettia nostettu, rokotuksia annetaan viidestä ikävuodesta lähtien

Kainuun sote kehottaa tiedotteessaan hakeutumaan koronatestiin, mikäli koronainfektioon viittaavia oireita (nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, ripuli) esiintyy. Kotitestausta suositellaan, mutta sen negatiivinen tulos ei poissulje tartunnan mahdollisuutta.

Kainuussa koronatestaus toimii ajanvarauksella arkisin kuntien terveysasemilla ja Kajaanissa sekä Kajaanin keskussairaalan drive-in pisteellä että Rajakatu 3:n testiasemalla. Ajanvaraus tehdään ensisijaisesti Omasoten verkkopalvelusta tai puhelimitse numerosta 040 165 0020. Testauskapasiteettia on nostettu, mutta viivettä saattaa esiintyä.

Koronarokotuksiin pääsee joustavasti ja helposti kaikkien Kainuun kuntien rokotuspisteillä, sekä ajanvarauksella että ilman. Kainuulaiset voivat hakeutua Kainuun soten rokotuspisteisiin asuinkunnasta riippumatta. Kajaanissa rokotukset jatkuvat sekä Prisman että Kaukametsän Opiston rokotuspisteillä. Myös kolmatta rokotuspistettä valmistellaan avattavaksi, jotta rokotuksia voidaan nopeuttaa.

Rokotukset ovat saatavilla kaikille viisi vuotta täyttäneille. 5–11 -vuotiaille rokotteet annetaan joko ajanvarauksella tai kouluterveydenhuollon järjestämissä rokotuksissa. Kolmas rokoteannos on saatavilla kaikille yli 18 vuotiaille 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Neljättä rokoteannosta suositellaan voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille 3–4 kuukauden kuluttua kolmannesta rokotteesta.