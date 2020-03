Kainuun testeissä todetut koronatartunnat ovat perjantainakin pyöreä nolla – Pohjois-Pohjanmaalla viisi uutta todettua tartuntaa

Kainuussa ei ole vieläkään testeissä todettuja koronavirustartuntoja. Kainuun sote tiedotti asiasta 27. maaliskuuta kello 12.

Se, etteivät testaukset ole vielä paljastaneet tartuntoja, ei tarkoita, etteikö niitä Kainuussa olisi. Kainuun sote pitääkin hyvin todennäköisenä sitä, että Kainuussa on sellaisia tartuntoja, jotka eivät ole vaatineet sairaalahoitoa.

Siksi sotesta muistutetaan, että valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi.

Kainuun Sanomat kirjoitti eilen torstaina, että Pohjois-Pohjanmaalla oli todettu kolme uutta koronatartuntaa.

Luku on jälleen noussut. Viimeisen vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu viisi uutta positiivista koronanäytettä. Yhteensä näytteiden avulla todettuja tartuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla siis 48 kappaletta.

OYS:ssa on kuusi koronapotilasta, joista yksi tehohoidossa. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan näin ollen edelleen epidemian alkuvaiheessa. OYS ei anna hoidossa olevista potilaista lisätietoja.

Pohjois-Suomessa koko OYS-ervalla on todettu yhteensä 61 koronatartuntaa. Muissa alueen sairaaloissa ei ole koronapotilaita.

Painamalla tästä pääset torstain uutiseen, josta löydät muun muassa yhteystietoja sekä ohjeita epäillessäsi koronavirustartuntaa.