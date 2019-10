Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 nähtävillä

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukainen maakuntakaavan laatiminen on meneillään Kainuussa. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevuosi on 2030. Kaavan laatimiseen liittyen on valmistunut ehdotus Kainuun vaihemaakuntakaavaksi 2030.

Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotus on nähtävillä 16.10.-18.11.2019 Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina.

Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kuulutus liitteineen on Kainuun liiton verkkosivuilla: https://www.kainuunliitto.fi/kuulutus/kainuun-vaihemaakuntakaavan-2030-kaavaehdotuksen-nahtaville-asettaminen .

Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen .