Kainuu

Kainuun yksityisteiden silloista huonoja joka kymmenes

Julkaistu: 3.6.2021 klo 8:02

Tiekuntien hoidossa olevista yksityisteiden silloista on Kainuussa viisi prosenttia on erittäin huonossa ja kuusi prosenttia huonossa kunnossa. Korjaustarvetta on paljon.