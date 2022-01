Kainuun Yrittäjät: Voiko palvelulupaus toteutua ilman alueen yrityksiä?

Kainuu kärsii pahenevasta työvoimapulasta, varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tilanne alkaa olla kriittinen. Yrityksiä tarvitaan, jotta Kainuussa voidaan tarjota laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta. Julkisen sektorin palvelukapasiteetti ei yksin riitä turvaamaan tarvittavia palveluja.

Työvoimasta kilpaillaan sote-toimialalla. Mitä parempi ja monipuolisempi on yritysten tarjonta alueella, sitä vetovoimaisempi koko toimiala on.

Yritysten toimintaedellytysten ja koko toimialan työvoiman turvaaminen onnistuu paremmin, kun alueella on erilaisia toimijoita ja alueen uudistumiskyvystä huolehditaan.

Palvelusetelit ja monituottajamalli käyttöön.

Otetaan käyttöön Kainuussakin monituottajamalli, jossa palveluja tuottavat ja tarjoavat julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt. Monituottajamalli lisää kilpailua ja kannustaa innovoimaan. Yrityksillä on rohkeutta investoida ja kehittää omaa toimintaansa, ja se luo uskoa soteyritysten toimintaedellytyksiin Kainuussa.

Otetaan palvelusetelit laajasti käyttöön. Annetaan ihmisten valita paras palveluntuottaja. Palvelusetelien käyttöä kannattaa laajentaa nykyisen Kainuun soten ja erityisesti tulevan Kainuun hyvinvointialueen palvelujen järjestämisessä.

"Palvelusetelin arvo vastaamaan todellisia kustannuksia."

Yrittäjien näkökulmasta on tärkeää luoda edellytykset reilulle kilpailulle. Huolehditaan siitä, että palvelusetelin arvo on kohtuullinen palveluntuottajalle ja asiakkaalle. Otetaan pienet yritykset mukaan tarjoamaan kainuulaisille hyvinvointipalveluita. Järjestetään kilpailutuksia, joissa myös mikro- ja pk-yritykset voivat menestyä.

Yrittäjille on tärkeää julkisten palvelujen kustannusten avaaminen. Kustannuksia vertailemalla pystytään selvittämään, mikä on kokonaistaloudellisesti paras tapa tuottaa palvelut alueen asukkaille. Luodaan läpinäkyvä kustannuslaskentamalli, jotta julkisten ja yksityisten tuottajien palveluja voidaan verrata samoilla kriteereillä.

Kuntienkin kannattaa hyödyntää palveluseteleitä.

Kuntien järjestämisvastuulla on edelleen monia tehtäviä, joissa kannattaa vahvistaa palvelutuotantoa palvelusetelillä. Palveluseteli on käytössä esimerkiksi perhepäivähoidossa, mutta mahdollisuuksia on muillakin toimialoilla.

Myös kuntien kannattaa tarkastella palvelusetelin arvoa vuosittain ja verrata sitä oman tuotannon kustannuksiin ja setelien valtakunnallisiin arvoihin.

On ilman muuta kunnan ja asukkaan etu, että yrittäjiä on mukana palvelutuotannossa. Yksityinen perhepäivähoito on edelleenkin toimiva, edullinen ja hyvä vaihtoehto parantaa lapsiperheiden arkea. Siitä kannattaa pitää huolta.

Kainuun Yrittäjät, hallitus

Miariikka Tervonen, Kajaani

Jari Haapaniemi, Kajaani

Eero Suutari, Kajaani

Elina Tervonen, Kajaani

Toni Piirainen, Kajaani

Kalle Tolonen, Sotkamo

Juho Korhonen, Sotkamo

Pirjo Kähkönen, Suomussalmi

Juhani Seppänen, Suomussalmi

Veijo Malinen, Kuhmo

Sanna Kiiveri-Haverinen, Kuhmo

Reijo Moilanen, Paltamo

Olli Pietilä, Ristijärvi

Tuomo Seppänen, Puolanka

Kari Lidström, Hyrynsalmi