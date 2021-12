Kainuuseen ei määrätä erillisiä ravintolarajoituksia asiakasmäärään tai anniskeluun tai aukioloihin

Kainuuseen ei määrätä ravintolarajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin, Kainuun sote kertoo.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Kainuussa ei ole erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Kainuussa on kuitenkin voimassa koko maata koskevat ravintolarajoitukset, jotka ovat yhtäläiset kaikille alueille, riippumatta siitä, onko alueelle säädetty tavallista tiukempia rajoituksia.

Yleisten rajoitusten mukaan ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan. Ravintoloilla on oltava suunnitelma koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä sen tiloissa. Ravintoloilta myös edellytetään, että asiakkaille annetaan tietoa ja toimintaohjeita. Asiakkailla on oltava myös mahdollisuus pestä kädet.

Ravintoloiden on kyettävä takaamaan, että asiakkaiden välillä on riittävä etäisyys sekä sisällä että ulkona. Lisäksi ravintola ja erityisesti sen pinnat on pidettävä puhtaina.