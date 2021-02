Kainuuseen perustetaan Liike Nyt -paikallisyhdistys – tavoite kaksi paikkaa Kajaanin valtuustoon

Liike Nyt aktivoituu Kainuussa torstaina, kun Kajaaniin perustetaan puolueen ensimmänen paikallisyhdistys, Liike Nyt Kajaani.

Paikallisosaston perustavat kajaanilaiset Markku Pyy , Hannu Tolonen , Veli-Pekka Heikkinen ja Ari Kyllönen .

He muodostavat myös ensimmäisen Liike Nyt Kajaanin hallituksen. Paikallisyhdistys aikoo toimia koko Kainuun alueella ja etsii kuntavaaliehdokkaita jokaiseen Kainuun kuntaan.

Perustajien mukaan Liike Nyt on yhteistyöpuolue, joka haluaa perustaa päätökset faktoihin ja kokemustietoon, ei aatteisiin ja ideologioihin.

Kansanliike Liike Nyt Kajaani aikoo olla politiikan uudistaja, joka haluaa saada kuntalaiset kiinnostumaan oman kunnan asioista ja päätöksenteosta.

Liike Nyt Kajaanin tavoite tulevissa kuntavaaleissa on saada kaksi valtuustopaikkaa Kajaanin kunnanvaltuustoon.

Puolueelle on tärkeää, että valtuutetut ovat vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa koko vaalikauden ajan. Vuorovaikutuksen helpottamiseksi on olemassa Liike Nyt -nettiparlamentti. Nettiparlamentti on ilmainen kaikille kuntalaisille.

Nettiparlamentissa kuntalaiset kohtaavat valtuutetut ja voivat olla mukana keskustelemassa ja päättämässä yhdessä kunnan asioista.

Liike Nyt r.p. on huhtikuussa 2018 perustettu puolue ja entinen poliittinen liike. Sen tunnetuin edustaja on kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja Hjallis Harkimo .

Edit. 3.2. klo 18.40: Korjattu Veli-Pekka Heikkisen nimi oikeaksi, (oli Lehtinen)