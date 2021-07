Kainuussa 10 uutta koronatartuntaa

Kainuussa todettiin perjantaina 10 koronatartuntaa. Positiivisista testituloksista seitsemän on kajaanilaisilla, yksi sotkamolaisella ja yksi ulkopaikkakuntalaisella. Kainuun Prikaatissa on ilmoitettu yksi tapaus Kajaanin varuskunnassa palvelevalla varusmiehellä, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan.

Tapauksista kuusi on jo aiemmin karanteenis­sa olleilla henkilöillä. Uusia karanteeneja on määrätty neljä. Tartunnanjäljitys edellisiin liittyen on osittain kesken.

Ilmaantuvuus nyt 106,9

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on nyt 106,9 (per 100 000 as / 14 vrk).

Kainuun sote kehottaa huomioimaan alueen koronaviruksen korkean ilmaantuvuuden erityisesti Kajaanissa ja tämän vuoksi vähentämään kaikkia ei-välttämättömiä kontakteja. Koronatestiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä.

Koronarokotusten ajanvaraus on avoinna kaikille 16 vuotta täyttäneille sekä 12–15 -vuotiaiden riskiryhmiin kuuluville.

Erityisen tärkeää on lisätä väestön rokotekattavuutta myös nuorten osalta, soten tiedotteessa todetaan. Rokotus antaa hyvän suojan vakavia tautimuotoja vastaan ja vähentää viruksen leviämistä.

Koronatestauksen ja rokotusten puhelinpalveluissa on ruuhkaa, ja asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään ensisijaisesti Omasoten nettipalveluita. Tällä nopeutetaan toimintaa ja vähennetään merkittävästi henkilöstön työkuormaa.