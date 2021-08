Perjantaina 20.8. Kainuussa on todettu 13 uutta koronatartuntaa, joista kuusi Sotkamossa jo karanteenissa olevilla thaimaalaisilla poimijoilla.

Kainuun soten tiedotteen mukaan Kainuussa on karanteeniin määrätty aikavälillä 16.–20.8. noin 350 henkilöä.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja altistuneiden tavoittamisessa on viiveitä. Myös koronatestauksessa on ajoittain viivettä ja testituloksen saamisessa voi mennä yli vuorokausi.

Altistumispaikat ilmoitetaan Kainuun soten verkkosivulla: sote.kainuu.fi/altistumispaikat

Kainuun ilmaantuvuusluku on nyt 170,8.

Kehitysvammapoliklinikalla tartunta ja altistumisia

Kainuun sote tiedottaa, että Kainuun keskussairaalan kehitysvammapoliklinikalla on todettu koronatartunta. Tartunnan takia yksi työntekijä, kaksi poliklinikan asiakasta sekä yksi kehitysvammaosaston asiakas on asetettu karanteeniin.

Rokotteen saa ilman ajanvarausta Linnanvirran rokotuspisteessä

Kajaanin Linnanvirta-tapahtumassa voi käydä ottamassa tänään lauantaina ensimmäisen koronarokotteen aikaa varaamatta. Rokotuspaikkana on ensihoidon ambulanssi.

Rokotuspisteen löytää Kajaanin Rantapuistosta ensiapupisteen vierestä.

Rokotuspiste on avoinna lauantaina 21.8. kello 12–18. Rokote on maksuton ja sen saamiseksi tulee osoittaa henkilöllisyytensä. 12–14-vuotiaiden rokotuksissa vaaditaan vanhemman tai huoltajan läsnäolo.