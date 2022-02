Kainuussa 132 koronatartuntaa – kontaktit lisäävät tartuntojen määrää

Kainuussa todettiin maanantaina 132 positiivista koronatestitulosta. Kainuun soten mukaan määrä vastaa viikon takaisia lukuja viikonlopun ja alkuviikon osalta.

Koronatestaus ja positiivisten kontaktointi jatkuu ennallaan. Testeihin pääsee Kainuussa nopeasti.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen muistuttaa, että virus ei ole kadonnut mihinkään.

– Tartunnat pääsevät leviämään helposti, kun ihmiset lisäävät kontakteja. Rokotettu ja perusterve väestö sairastaa pääosin lievästi, mutta tauti voi olla vaikea henkilöille, joilla on muita riskitekijöitä. Hankalin tilanne on nyt väistymässä, ja sellaisena se myös toivottavasti saadaan pidettyä.

Kainuussa on voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin vähentämisestä, joka koskee laajasti yrityksiä ja yhteisöjä. Tilojen käytöstä on laadittava suunnitelma tehostetuista terveysturvallisuustoimista sisätiloissa yli 10 henkilön ja ulkona yli 50 henkilön asiakas- tai osallistujatoimintoja koskien.

Lisäksi alueelle on annettu suositukset koskien muita lähikontaktien rajoittamista ja varotoimia. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota riskiryhmien suojaamiseen ja ehdottomasti noudatettava annettuja ohjeita vierailtaessa hoito- ja hoivalaitoksissa.

Tartuntatautilain mukaisten eristys- ja karanteenitodistusten toimittamisessa on useiden viikkojen viive alkuvuoden epidemiatilanteesta johtuen. Koronatodistuksiin tai tartunnanjäljitykseen liittyvissä asioissa voi Kainuussa ottaa yhteyttä Omasote-palvelussa. Lisätietoja on koottu Kainuun soten verkkosivuille sote.kainuu.fi/koronainfo.

Kainuun täysi-ikäisestä väestöstä vähintään yhden rokotteen on saanut noin 90 prosenttia. Kaksi kertaa rokotettuja on vain hieman vähemmän (87 %), ja kolme rokotusta saaneita on 62,4 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronarokotteen suojateho vaimenee asteittain toisen annoksen jälkeen, mutta kolmas annos lisää suojaa myös omikron-muunnoksen mahdollisilta vakavilta tautimuodoilta.

Kainuun sote suosittelee koronarokotusten ottamista. Perusterveille 18 vuotta täyttäneille kolmatta rokotetta suositellaan 4 – 6 kuukautta toisen jälkeen. Riskiryhmiin kuuluville suositus on 3 – 4 kuukautta toisesta annoksesta.

Kajaanissa Prisman rokotuspiste sulkeutuu tämän viikon jälkeen ja rokotukset jatkuvat Kaukametsän Opistolla vain arkipäivisin.

Lisätietoja paikkakuntakohtaisista rokotuksista löytyy Kainuun soten koronainfosta sote.kainuu.fi/koronainfo.