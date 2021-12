Kainuussa 22 uutta koronatartuntaa – Hyrynsalmella ja Suomussalmella kouluissa poikkeusjärjestelyitä

Eilen ja tänään Kainuussa on todettu yhteensä 22 uutta koronatartuntaa. Määrä on enemmän kuin viime viikolla yhteensä. Todettuja tapauksia on sekä Kajaanissa, Suomussalmella, Hyrynsalmella että Sotkamossa.

Suomussalmen lukiossa, Hyrynsalmen kirkonkylän yhtenäiskoulussa sekä Moisionvaaran koulussa on todettu yhteensä 5 tartuntaa. Nämä liittyvät samaan ryppääseen, jossa tiedossa on myös viisi muuta positiivisen koronanäytteen antanutta. Tapaukseen liittyy laajoja altistumisia ja tartunnanjäljitys on edelleen käynnissä.

Moisiovaaran koulu ja Hyrynsalmen yhtenäiskoulu ovat varotoimena etäopetuksessa huomenna perjantaina 3.12. sekä tiistaina ja keskiviikkona 7. – 8.12. Suomussalmen lukion huomisessa lakkiaisjuhlassa noudatetaan erityisiä varotoimia koulun ohjeistuksen mukaisesti.

Oppilaiden vanhemmille järjestetään illan aikana infotilaisuus etäyhteydellä.

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran perjantain kuluessa.