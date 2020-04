Kainuussa 39 koronavirukseen sairastunutta, testejä on tehty 300 – Kainuun sote saa lahjoituksena 15 000 hengityssuojainta

Kainuussa on torstaihin mennessä todettu testeissä ja kliinisissä tutkimuksissa 39 koronavirustartuntaa, kertoo Kainuun sote.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Kainuussa on 30 tartuntaa. Tämän lukeman ilmoitti Kainuun sote jo keskiviikkona, joten näyttäisi, että THL:n lukemat laahaavat ainakin päivän perässä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan suurin osa tartunnan saaneista on yhä seurausta Vuokatissa järjestetystä kokouksesta, mutta on myös joitakin, joiden historiaa ei tiedetä.

Tartuntaketjuja selvitetään koko ajan Kainuun sotella useamman työntekijä voimin.

Ilmaantuvuus eli kuinka moni on sairastunut 100 000 asukasta kohti, on Kainuussa 53,9. Se on toiseksi suurin Uudenmaan jälkeen.

Suomen väestöön (5 526 774) suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on koko maassa 47.

THL:n tilastossa sairastuneita on Kajaanissa 16 ja Sotkamossa 13. Se tarkoittaa sitä, että ainakin yksi tartunta on muualla Kainuussa. Kainuun sote ei kerro sairastuneiden kotipaikka.

Kainuun sotella on hengityssuojaimista edelleen pulaa ja niiden saatavuus heikkoa.

Kainuun sote Kainuun sote on vedonnut kainuulaisiin yrityksiin, joiden varastoissa on hengityssuojaimia, jotta niitä saataisiin soten käyttöön. on vedonnut kainuulaisiin yrityksiin, joiden varastoissa on hengityssuojaimia, jotta niitä saataisiin soten käyttöön.

Huutoon vastattiin torstaina, kun Pekka ja Seppo Saastamoisen yritykset Rockseri ja Tokmanni lahjoittavat Kainuun sotelle 15 000 kankaista hengityssuojainta.

– Niitä voidaan käyttää juuri siellä, missä on ollut pulaa eli hoito- ja hoivakodeissa sekä kotihoidossa, iloitsee Koukkari.

Sote saa ne käyttöönsä kahden viikon päästä.

Hoito- ja hoivakotien ja kotihoidon asukkaiden omaisilta on tullut sotelle huolestuneita yhteydenottoja koskien henkilökunnan liikkumista paikkakunnalta toiselle, suojaimien käytöstä ja omaisten yleisestä turvallisuudesta.

Kainuun soten hoitokodeissa ja hoivayksiköissä on Suomen hallituksen linjauksen mukainen 16. maaliskuuta voimaan tullut vierailukielto, jota on syytä noudattaa

Suomessa on todettu 2 605 koronatartuntaa. Keskiviikon jälkeen tartuntoja on tullut 118 lisää.

THL muutti koronavirustartuntojen ilmoitusaikaa aamupäivästä puoleen päivään. Muut tiedot THL ilmoittaa iltapäivällä.

Torstaihin mennessä on 42 ihmistä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin COVID-19. Luku nousi keskiviikon lukemasta kahdella.

THL:n mukaan keskiviikon uusista kuolemantapauksista yksi on Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ja yksi Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella, johon Kainuu kuuluu, on pitkään ollut vain yksi kuolemantapaus.

Naisten osuus sairastuneista on ohittanut miehet. 50,5 prosenttia tautitapauksista on naisia ja 49,5 miehiä. Aikaisemmin enemmistö sairastuneista on ollut lukujen perusteella miehiä.

Testejä THL:n mukaan on Kainuussa tehty 174, mikä on huomattavasti vähemmän kuin Kainuun soten ilmoittama 300. Väestömäärään suhteutettuja testejä Kainuussa on soten laskelman mukaan tehty 415.

Testien tekemistä on lisätty Suomessa merkittävästi. Testattuja näytteitä oli keskiviikkoon mennessä noin 39 000. Määrä kasvoi tiistaista noin 2 500:lla.

Tehohoidossa oli keskiviikkona 82 ja osastohoidossa 162 ihmistä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Ikä on tiedossa 28 kuolleen osalta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on seitsemän, yli 80-vuotiaita on 19.

edit. klo 15.20 Juttuun lisätty uusia tietoja.