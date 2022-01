Kainuussa todettiin keskiviikkona 66 uutta koronatartuntaa. Jäljitys on suurilta osin edelleen kesken, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan torstaina.

Tiistain tartuntojen osalta lähes kaikki positiivisen tuloksen saaneet on tavoitettu, mutta altistuneiden suuren määrän vuoksi vasta osaan on saatu yhteys.

– Jos päivittäisiä tartuntoja on kymmeniä, niin sairastuneiden kontakteista kertyy satoja altistuneita, joiden kiireellinen tavoittaminen ei enää onnistu. Kun määrä kumuloituu, niin viive kasvaa. Tartunnanjäljitys ei pysty tässä tilanteessa toimimaan aiemmalla tavalla. Ja kyllä tässä selvä uhka on siihen, että tartunnat lisääntyessään hankaloittavat yhteiskunnan eri toimintoja. Tarvitsemme nyt kaikkien apua ja osallisuutta tilanteen parantamiseksi, pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen sanoo Kainuun soten tiedotteessa.

Kainuun sote vetoaa asukkaita auttamaan tilanteen helpottamiseksi ja pyytää noudattamaan seuraavia ohjeita:

- Oireisena ei tule altistaa muita, vaan pysytellä omaehtoisesti muista erossa. Ei siis sairaana töihin, harrastuksiin, asioimaan tai tapaamisiin.

- Noudata annettuja ohjeita. Käytä kasvomaskia, puhdista kädet, pidä turvavälit!

- Vähennä lähikontakteja: jos ei kyse ole todella välttämättömistä tilanteista, siirrä tapaamisia ja matkoja.

- Jos olet saanut koronatestistä positiivisen tuloksen, ilmoita myös itse tapaamillesi ihmisille, jotta he tietävät varotoimena olla altistamatta muita edelleen. Tartunnanjäljitys tavoittaa henkilöt vain virallisen testin ja altistumistietojen perusteella sekä määrää tarvittavat eristykset ja karanteenit.

- Tee koronan kotitesti, jos epäilet tartuntaa – muista kuitenkin, että kotitesti ei vastaa ammattilaisen testausta. Kainuun soten testiajat varataan Omasote-palvelusta tai numerosta 040 165 0020.

- Ota koronarokotteet, kun ne ovat sinulle tarjolla.

- Lisätietoja saat ensisijaisesti verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronainfo. Päivystysapu 116 117 ei ole yleinen neuvontanumero, vaan ota yhteyttä mikäli tarvitset kiireellistä hoidon tarpeen arviointia. Ennen päivystykseen hakeutumista tulee soittaa 116 117. Hätätilanteissa aina soitto hätäkeskukseen 112.

Altistumispaikkoja Kajaanissa ja Kuhmossa

Epidemian pahentuessa koronavirukselle altistuminen on mahdollista yhä useammissa tilanteissa. Kaikkien altistumispaikkojen raportoiminen ei ole mahdollista, Kainuun soten tiedotteessa todetaan. Yleistä varovaisuutta on syytä noudattaa julkisilla paikoilla sekä tilanteissa, joissa muita ihmisiä on läsnä.

Kainuun tartunnanjäljitys tiedottaa seuraavista vuodenvaihteen altistumistilanteista ja kehottaa hakeutumaan koronatestiin mikäli oireita ilmenee:

- 31.12. klo 11–13; Kaukaveden kuntosali, Kajaani

- 1.1. klo 18–21; Kuhmon vapaakirkko

- 1.1. klo 22–24; Kukko-baari, Kajaani

- 1.1. klo 24–4.30; Onnela-yökerho, Kajaani

- 1.1. klo 10.15–12.00; Kaukaveden kuntosali, Kajaani

Uusi testiasema Kajaaniin

Kajaanin Rajalähiössä avataan uusi pikatestiasema koronaviruksen testaamisen tehostamiseksi (Rajakatu 3), sote kertoo tiedotteessaan.

Testiasema avautuu perjantaina 7. tammikuuta ja se on jatkossa avoinna päivittäin kello 10–18. Testiajat varataan ensisijaisesti Omasotesta tai takaisinsoittopalvelusta 040 165 0020.

Testaus kuntien terveysasemilla sekä KAKS:n drive in -testaus jatkuvat ennallaan.