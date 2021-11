Kainuussa alkuviikolla seitsemän uutta koronatartuntaa – rokotekattavuus ylitti 80 prosenttia

Kainuussa on maanantain ja tiistain aikana on ilmennyt 7 uutta koronatartuntaa, kertoo Kainuun sote.

Tapauksia on Suomussalmella, Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa.

Sotkamon vuodeosaston, sekä Kajaanin vaativan kuntoutuksen osaston koronatartunnat ovat rauhoittumassa. Osastojen avaamista arvioidaan loppuviikon aikana.

Sotkamossa on tapahtunut altistuminen Laavubaarissa Vuokatissa 5.11. kello 20–02 ja 6.11. 18–02 välisenä aikana. Paikassa kyseisinä ajankohtina käyneitä kehotetaan hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä, mikäli oireita ilmenee.

Koronaviruksen ilmaantuvuus viikolla 44 Kainuussa on 65,5 kahden viikon jaksolla. Pääosa tartunnoista ja altistumisista liittyy lähipiiriin ja urheiluharrastuksiin.

Koronarokotukset kuntien rokotuspisteistä ilman ajanvarausta

Kaksitoista vuotta täyttäneistä kainuulaisista on ensimmäisen rokotusannoksen saanut 86,9 prosenttia ja toisen rokotteen 81,5 prosenttia. Tavoitteena olevaan 80 prosentin kahden rokotteen rokotekattavuuteen on päästy kaikissa Kainuun kunnissa. Alle 40-vuotiaista kahdesti on rokotettu alle 70 prosenttia eli tuhannet kainuulaiset ovat saaneet vasta yhden rokotuksen tai ovat kokonaan ilman koronarokotetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan toisen rokoteannoksen jälkeen koronarokotteiden suojateho vakavaa koronatautia vastaan nousee yli 90 prosenttiin. Lieväoireista ja oireetonta tartuntaa vastaan teho on hieman heikompi, mutta yleisesti hyvällä tasolla. Suoja vakavaa koronavirustautia vastaan säilyy hyvänä suurimmalla osalla väestöä ainakin kuusi kuukautta. Kolmatta rokoteannosta suositellaankin kaikille yli 60-vuotiaille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

Kainuussa koronarokotteet saa helposti kuntien rokotuspisteistä ilman ajanvarausta. Kajaanissa koronarokotukset saa Kajaanin Prisman rokotuspisteeltä 13.11. saakka, jonka jälkeen 15.11. alkaen influenssarokotusten yhteydessä Kaukametsän Opistolla sijaitsevalta rokotepisteeltä.

Lisätietoja koronarokotuksista sote.kainuu.fi/koronainfo.

Maskisuositus ja terveysturvallisuusohjeet

Esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä tai tapahtumissa, joissa ei voida varmistua turvaväleistä (kohtalaisen tai korkean riskin tilanteet), on edelleen suositeltavaa käyttää kasvomaskia. Maskin käyttöä suositellaan myös hoito-ja hoivakotivierailuissa.

Koronatestiin tulee oireisena hakeutua erityisesti, mikäli kuuluu rokottamattomiin tai vajaan rokotussuojan omaaviin, riskiryhmiin tai sote-ammattihenkilöihin. Testiajan voi Kainuussa varata Omasote-palvelusta tai puhelimitse 040 165 0020.

EU:n koronatodistus koostuu kolmesta eri todistuksesta: todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista. Ne ovat saatavilla Omakannasta.

EU:n koronarokotustodistus on voimassa vuoden siitä, kun kansalainen on hakenut todistuksen Omakannasta. Voimassaoloaika ei tarkoita immuniteetin voimassaoloa. Sekä testi- että sairastamistodistukset ovat voimassa rajoitetun ajan.

Jos matkustat, tulee sinun itse selvittää kohdemaan ajantasaiset rajanylityskriteerit käytetyn testimenetelmän (pikatesti, PCR-testi) ja tuloksen kelpoisuusajan suhteen. Yleensä maahan pääsyyn vaaditaan PCR-testi, pelkkä pikatesti ei ole riittävä.

Tarkista myös huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.