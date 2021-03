Kainuussa ei tullut ilmi koronatartuntoja viikonloppuna, ilmaantuvuus edelleen perustasolla

Viikonlopun aikana Kainuussa ei ole todettu koronatartuntoja, kertoo Kainuun sote.

Kainuussa koronatapausten ilmaantuvuus on maan pienin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaisesta vertailusta.

Kainuussa ilmaantuvuus on 9,8 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edeltävän 14 vuorokauden aikana. Seuraavaksi pienin, 16,0, ilmaantuvuus on Pohjois-Savossa. Muista naapurimaakunnista Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 41,6 ja Pohjois-Karjalassa 20,2..

Korkein ilmaantuvuus, 253,9, on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Kainuu on edelleen epidemian perustasolla. Kiihtymisvaiheessa ilmantuvuusluku on 10–15 7 vuorokauden aikana tai korkeintaan 25 14 vuorokauden aikana.

Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitus

Kainuussa on voimassa enintään 20 henkilön yleisötapahtumien kokoontumisrajoitus, yleinen maskisuositus sekä suositus välttää maakuntarajat ylittävää matkustamista.

Kainuun sote kehottaa matkailijoita varovaisuuteen

Kainuun sote kehottaa matkailijoita varovaisuuteen ja välttämään oman lähipiirin ulkopuolisia kontakteja.

Tiedotteessaan sote toivoo, että erityistä huomiota kiinnitetään kasvomaskin käyttöön ja riittäviin turvaväleihin. Suositus pätee myös yksityistilaisuuksiin.

1.3. kello 17.07 tarkennettu kiihtymisvaiheen määritelmää .