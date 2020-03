Kainuussa ei vielä testattua koronavirustartuntaa

Kainuussa ei ole keskiviikkoon mennessä varmistunut yhtään testillä todettua koronavirustartuntaa, kertoo Kainuun sote keskiviikon tiedotteessaan.

Sotessa uskotaan, että Kainuussa on lieväoireisia koronatartuntoja, jotka eivät ole vaatineet yhteydenottoa terveydenhuoltoon.

– Valtakunnallisia ohjeita lähikontaktien välttämisestä on syytä noudattaa. Hallitus on antanut ihmisille erittäin vahvat suositukset lähikontaktien välttämisestä, jotta tauti ei leviäisi ja riskiryhmiin kuuluvat eivät vaarantuisi, sotesta neuvotaan.

Testauskapasiteettia on lisännyt NordLabin oman testauksen käynnistäminen Oulussa, jonka ansiosta testitulokset saadaan nyt viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta.

Kainuun sote julkaisi keskviikkona ohjeistuksen kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana.

Ohjeet koskevat laboratoriossa käyntiä, kulkua terveysasemille, sekä toimintaohjeita terveyspalveluissa asioiville.

Soten mukaan on erit­täin tär­keää, et­tä ter­vey­sa­se­mil­le saa­vu­taan vain eril­li­sen yh­tey­de­no­ton ja ajan­va­rauk­sen pe­rus­teel­la.

– Ajan­va­rauk­ses­sa py­ri­tään sii­hen, et­tä yh­tä ai­kaa ei oli­si mon­ta po­ti­las­ta odot­ta­mas­sa vuo­roaan.

Soten puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet runsaiden koronavirusta koskevien kyselyjen vuoksi. Päivystyksen 116 117 numeroon tulee soittaa vain, jos vointi heikkenee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta.

Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. Hätätilanteessa soita 112

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksesta, soita Sosiaali ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvontaan: 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvonta on auki arkipäivisin klo 8¬–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. Chattineuvonta on avattu valtioneuvoston verkkosivuille, ja siitä saa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta. Chatti on avoinna arkipäivisin klo 8¬–21 ja lauantaisin klo 9–15. Chatissä saa palvelua tällä hetkellä suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kainuun soten www-sivun () oikeasta alakulmasta löytyy myös "koronabotti", jonka kautta voi mm. tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairaslomatodistukseen liittyen.