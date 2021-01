Kainuussa ensimmäinen koronaviruksen brittimuunnos – uusia tartuntoja Kajaanissa ja Kuhmossa

Kajaanissa on löytynyt oireettoman henkilön maahantulon jälkeisessä testauksessa koronaviruksen niin sanottu brittimuunnos, kertoo Kainuun sote.

Kyseessä on ensimmäinen Kainuussa todettu koronaviruksen muunnos, johon liittyy viimeisimpien tietojen mukaan aiempaa suurempi tartuttavuus.

Kajaanissa todettuun tapaukseen ei tämän hetken arvioiden mukaan liity ulkopuolisten henkilöiden altistumista tai merkittävää leviämisriskiä. Tapauksessa on noudatettu 14 vuorokauden varotoimimenettelyä.

– Viime viikkoina ulkomailta palanneilta havaitut tartunnat ja viimeistään virusmuunnoksen löytyminen osoittavat, että rajatestaukset sekä omaehtoiset karanteenit ovat todella tarpeen. Vetoan kaikkiin, että kansalaiset noudattaisivat tunnollisesti vapaaehtoisia toimia. Näin jatkuessa emme voi merkittävästi purkaa rajoituksia tai höllentää suosituksia, kertoo pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Kainuu on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa

Myös Samoojan kuntoutuskodissa Kajaanissa on todettu uusi koronatartunta yhdellä asukkaalla. Kyseessä on kahdestoista tartunta viidestätoista asukkaasta. Yhteensä tartuntoja on tällä hetkellä tiedossa 21 henkilöllä.

Kuhmossa on todettu yksi tartunta ulkomailta maahan palannelta henkilöllä. Altistumiset rajoittuvat vain lähipiiriin, jossa muutama henkilö on asetettu karanteeniin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on voimassa 8.2. helmikuuta saakka. Rajoitusta suositellaan vahvasti noudattamaan myös yksityistilaisuuksien osalta.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12-vuotiaista lähtien kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Ei-välttämättömiä kokoontumisia tai aikuisten ryhmäharrastuksia ei suositella järjestettäväksi.

Lasten liikuntaharrastuksia tulee mahdollisuuksien mukaan kannustaa jatkettavaksi. 12–17-vuotiaiden ryhmäharrastuksissa tulee noudattaa enintään 20 henkilön suositusta ja varotoimia.

Yleinen etätyösuositus on voimassa. Kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää, eikä rajat ylittävää matkustusta suositella lainkaan. Ulkomailta palattaessa on tärkeää noudattaa koronatestauksia sekä näihin liittyvää omaehtoista karanteenia.

Riskiryhmään kuuluvia on edelleen suojattava ja toteutettava vierailut sekä tukitoimet tarvittavin varotoimin.