Kainuussa kaksi uutta koronatapausta – todennettuja nyt 10

Taru Paavoseppä

Kainuussa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n lauantaina iltapäivällä kello 14 jälkeen julkaiseman kartan mukaan todettu kaksi uutta koronatartuntaa, joten todennettuja tapauksia on nyt yhteensä 10.

Koska THL:n julkaisemalla vähintään 5 koronatapauksen listalla ei ole yhtään Kainuun kuntaa, ovat koronatartunnat siis eri puolilla Kainuuta.

Kainuun soten tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari ei kerro, onko Kainuussa todetuista potilaista yksikään tehohoidossa.

– Kun puhutaan näin pienistä luvuista, olisi sama vaikka pistäisi sitten nimen ja osoitteen lehteen, Koukkari sanoo ja vetoaa ihmisten yksityisyydensuojaan.

Koukkarin mukaan todetun koronatartunnan saaneista osa on jo parantunut ja useimmilla tauti on ollut hyvin lievä, kuin mikä tahansa hengitystieinfektio.

Kainuun ilmaantuvuusluku on uusien tapausten myötä 13,8, mikä kertoo sairastuneiden määrän 100 000 asukasta kohti. Kainuussa on 72 306 asukasta. Testejä suhteutettuna 100 000 asukasta kohti oli lauantaina tehty Kainuussa 150,7. Tiedot päivittyvät kuitenkin muutaman päivän viiveellä. Testit on tehnyt tähän saakka NordLab, mutta Terveystalo aloittaa testien tekemisen maanantaina.

Koko maassa varmistettuja koronatartuntoja on THL:n tuoreen tautirekisterin mukaan 1 882. Väkimäärään suhteutettuja testejä oli tehty eniten Uudellamaalla 728,8.

Koko maassa koronaviruksen vuoksi kuoli vuorokaudessa viisi uutta ihmistä, selviää THL tuoreimmista koronavirustilastoista. Kuolleita on nyt 25.

Kuolleita on 17 Helsingin yliopistosairaalan erityisvastuualueella ja 6 Kuopion yliopistosairaalan erva-alueella.

Edit. klo 15.55. Täydennetty suhteutuilla testimäärillä.