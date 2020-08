Kainuussa kaksi uutta koronatartuntaa – sote suosittaa matkustamisen välttämistä kuntien välillä

Kainuusta on löydetty lauantaina kaksi uutta koronatartuntaa, joista toinen on Kuhmossa ja toinen Kajaanissa. Uusia tartuntoja on nyt yhteensä kuusi, kun perjantaina paljastui Kuhmossa 4 toisiinsa yhteydessä olevia koronavirustartuntaa.

Kainuun soten mukaan tartuntoihin liittyy varmuudella yli 50 altistustapausta. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia, eri työtehtävissä ja eri työpaikoissa. Yksi altistumispaikka on Tuupalan koulu, mutta valtaosa altistuneista on muualla.

Tuupalan koulussa on alle 10 altistunutta. Lähes kaikki altistuneet on tavoitettu ja heihin on oltu yhteydessä. Oireettomat altistuneet on määrätty tartuntatautilain mukaiseen kotikaranteeniin ja oireiset altistuneet ohjattu koronavirustestiin.

Altistuneissa on sekä lapsia että aikuisia. Hoitolaitosaltistumista ei ole tapahtunut. Niissä työpaikoissa, joissa altistumisia on syntynyt, toiminta voi jatkua normaalisti niiltä osin, kun karanteeniin määrättyjen puuttuminen vahvuudesta sallii.

Oireettomia henkilöitä ei testata, eikä myöskään oireettomia altistuneita. Mikäli henkilö on määrätty karanteeniin, negatiivinen testitulos ei vapauta siitä.

Kainuun sote ja Kuhmon kaupunki suosittelevat että kaikki Kuhmossa ensi viikon aikana suunnitellut harrastusryhmät perutaan, että kaikki koronalle altistuneet saadaan tavoitettua. Kuhmon kaupunki peruu kaikki ensi viikolle suunnitellut ryhmätoiminnot. Myös "ei välttämätöntä" matkustamista kuntien välillä kannattaa välttää.

Koulun sulkemiseen, tai oppilaiden etäopiskeluun siirtymiseen ei tässä tapauksessa ole edellytyksiä tai perusteita.

Kainuun kunnat ovat aloittaneet kansalaismaskien jakamisen viikonlopun aikana tai aloittavat sen viimeistään maanantaina. Kuntien jakamat, ilmaiset kasvomaskit on tarkoitettu kaikkein heikommassa asemassa oleville, vähävaraisille kansalaisille.

Altistumiseksi katsotaan koronavirusta sairastavan henkilön kanssa samassa huonetilassa oleilu vähintään 15 minuutin ajan, ulkona tai väljissä tiloissa kuten auloissa, käytävillä ja kauppaliikkeissä alle kahden metrin etäisyydellä olo vähintään 15 minuutin ajan.

Lisäksi altistumiseksi katsotaan koronavirusinfektiota sairastavan henkilön hengitystie-eritteille suojaamaton, suora altistuminen. Altistumisaika lasketaan altistusmistilanteen päättymishetkestä lukien.

Tartuntatautiviranomainen määrää karanteeniin yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneen oireettoman henkilön. COVID-19 -altistuksessa yksittäisen henkilön karanteenin kesto on 14 vuorokautta altistuksen päättymisestä lukien.

Perhealtistuksessa, jossa yksi perheenjäsen sairastaa, ovat oireettomat perheenjäsenet 21 vuorokautta karanteenissa oireisen sairastumisesta lukien. Karanteenin aikana syntyy oikeus tartuntatautilain mukaiseen päivärahaan, ellei etätyömahdolisuutta ja siten palkan maksun jatkoperustetta ole.

Tartuntatautiviranomainen määrää eristykseen yleisvaarallista tartuntatautia sairastavan tai kantavan henkilön. COVID-19 –sairaudessa eristys kestää 14 vuorokautta oireiden alusta minkä lisäksi oireisen henkilön on oltava vähintään 48 tuntia oireeton ennen eristyksen päättymistä. Eristyksen ajalta maksetaan sairaspäivärahaa (oireinen henkilö) tai tartuntatautilain mukaista päivärahaa (oireeton kantaja).

Joukkoliikenteessä ja julkisilla paikoilla turvaetäisyyksien ollessa riittämättömät suositellaan maskin käyttöä.

Mikäli on epäily koronatartunnasta, on syytä tehdä ensin testi omaolo.fi –palvelussa, jossa arvioi-daan testin tarpeellisuus. Näytteenottoon voi varata ajan Omasoten kautta, josta voidaan varata Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen näytteenottoajat tai soittamalla 116 117.

Muihin terveysasemiin saa testiajan soittamalla suoraan terveysasemalle. Kainuulainen voi halutessaan käyttää myös Terveystalon tai Mehiläisen testipalvelua, jonka hinnasta Kainuun SOTE-kuntayhtymä kompensoi oman testikustannuksensa suuruuden suoraan testin suorittajalle.

Kompensaation suu-ruus alkaen on 106 € alv 0% / testi ylimenevän osuuden jäädessä itse maksettavaksi. Menettely on voimassa toistaiseksi.

Koronatestissä käyneiden tulee odottaa testin negatiivinen tulos ennen palaamista päivähoitoon, kouluun tai työpaikalle.

Kainuun sote on linjannut perheiden koronatestauksen siten, että yhden oireisen testaus samassa perheessä riittää. Negatiivisen tuloksen mukaan koko perhe on negatiivinen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14 vuorokautta sisällä oireiden alusta. Mikäli tiedossa on ulkomaan matka tai altistuminen COVID-19 infektiolle 14 vuorokautta sisällä oireiden alusta, tulee kaikki oireiset testata.