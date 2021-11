Koronatilanne on perustasolla – Sotkamon sairaalassa koronakaranteeni

Kainuussa koronatilanne on tällä hetkellä verrattain rauhallinen. Ilmaantuvuus alueella on 65,5 kahden viikon jaksolla. Koronatestejä otettiin viime viikolla noin 1 500, joista positiivisten testien osuus oli 2,2 prosenttia. Tartunnat ovat pääosin perhe- ja lähipiirissä leviäviä, eikä laajoja tartuntaketjuja ole todettu.

Sotkamossa vuodeosasto on asetettu keskiviikkona karanteeniin varmuuden vuoksi. Osastolla on yksi vahvistettu koronatapaus, jonka jäljitys on käynnissä.

Rokotuskattavuus kahden annoksen osalta on noin 83 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Alle 45-vuotiailla rokotuskattavuus on edelleen alle tavoitteen, joka muodostaa riskin tartuntojen leviämiselle.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi kokouksessaan, että alueen ollessa perustasolla suositukset pidetään ennallaan, eikä rajoitustoimiin ole tarvetta. Näin ei myöskään koronapassi ole käytössä Kainuussa.

Kainuun sote suosittelee kasvomaskien käyttöä, mikäli turvavälejä ei voida säilyttää esimerkiksi yleisötapahtumissa, julkisessa liikenteessä tai vastaavissa tilanteissa.

– Tilanteen jatkuessa tällaisena Kainuussa jatketaan tavanomaisin terveysturvallisuusohjein tapahtumien ja muiden tilaisuuksien osalta, kuten tartuntatautilain 58c pykälässä edellytetään. Eli turvavälien säilyttäminen, kasvomaskien käyttö ja hyvä käsihygienia on edelleen suositeltavaa. Tartuntojen leviämisen riski on nyt kohonnut erityisesti rokottamattoman tai vajaan rokotesuojan saaneen väestön keskuudessa, muistuttaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun sotesta.

– Itse kukin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tilanteen hallintaan. Kainuun soten ja kuntien yhteisenä viestinä vetoamme, että kainuulaiset toimivat vastuullisesti noudattamalla annettuja suosituksia ja että esimerkiksi yleisötilaisuuksiin osallistuttaisiin vain rokotettuina ja tietenkin oireettomina, jatkaa Käsmä-Ronkainen.

Koronarokote ei täysin estä tartuntojen leviämistä, vaikka sitä merkittävästi vähentävätkin. Ns. läpäisyinfektiot ovat mahdollisia täyden rokotesuojan saaneillakin, erityisesti viruksen herkästi leviävien muunnosten vuoksi.

Oireisena on jäätävä kotiin sairastamaan ja tarvittaessa hakeuduttava koronatestiin. Juhlissa ja tapahtumissa tulee noudattaa tapahtumajärjestäjien ohjeita.

Korona- ja influenssarokotukset Kainuussa jatkuvat edelleen avoimissa rokotuspisteissä. Rokotuspisteillä annetaan maksuttomia koronarokotteita 12 vuotta täyttäneille, maksuttomia influenssarokotteita riskiryhmille sekä muille asiakkaille omakustanteisesti apteekista itse noudettuja influenssa- tai pneumokokkirokotteita.

Kolmatta koronarokotetta suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille sekä hoivakodeissa tai laitoshoidossa asuville ja erityisiin riskiryhmiin kuuluville.

Sen sijaan naapurimaakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanne on vaikeutunut. Pohjois-Pohjanmaa on ollut parin viikon ajan leviämisalue. Valtioneuvosto on asettanut alueelle ravintolarajoituksia aukioloaikoihin ja asiakaspaikkoihin. Nämä rajoitukset ovat olleet voimassa jo tasan viikon. Myös näistä rajoituksista ravitsemusliikkeet ovat voineet vapautua ottamalla käyttöön koronapassin.

Pohjois-Suomen avin yleisötilaisuuksien järjestäjille suunnattu tiedotustilaisuus tavoitti keskiviikkona 391 tapahtumatuottajaa. Valtionhallinnon tahtotila on, että yhteiskunta voidaan pitää auki ja mahdollistetaan yhdessä turvallinen osallistuminen eri tapahtumiin.

Ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan avi haluaa viranomaisina auttaa tapahtumajärjestäjiä yleisötilaisuuksien järjestämisessä.

– Rajoituspäätöksellä, joka astuu voimaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella perjantaina pyrimme ehkäisemään koronaviruksen laajempaa leviämistä, suojelemaan riskiryhmiä ja turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä. Päädyimme omassa kokonaisarvioinnissamme siihen, että vallitsevissa olosuhteissa on välttämätöntä ottaa käyttöön rajoitus alueellamme päätetyllä tavalla, Savolainen kertoo.

– Yleisötilaisuuksien rajoituksesta vapautuu, jos tilaisuuden järjestäjä ottaa käyttöön EU:n koronatodistuksen, eli koronapassin. Tästä päätöksestä on tullut alueeltamme pääosin myönteistä palautetta.

Edit: juttua täydennetty kello 15.30 ja 17.00