Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus nyt yli 1 000 

Kainuun soten mukaan työntekijöiden sairastumisia ja altistumisia on eri puolilla Kainuuta, mutta toistaiseksi palvelut voidaan tuottaa työjärjestelyillä.

Kainuussa todettiin lauantaina 134 koronatartuntaa, Kainuun sote tiedottaa. Koronaviruksen ilmaantuvuus on nyt yli 1 000 / 100 000 asukasta /14 vrk.

Tartunnanjäljityksen kontaktoinneissa on noin neljän päivän viive. Selvityksessä on edelleen satoja positiivisen tuloksen saaneita viime viikon ajalta. Sairaalahoidossa on yksittäisiä potilaita, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan.

Kainuun soten johtokeskus seuraa henkilöstötilanteen ja sairaalahoidon tarpeen kehittymistä. Työntekijöiden sairastumisia ja altistumisia on eri puolilla Kainuuta, mutta toistaiseksi palvelut voidaan tuottaa työjärjestelyillä.

– Henkilöstöreserviä ei kuitenkaan ole, joten jos laajempia sairastumisia ilmenee, myös kiireettömän hoidon sulut ovat mahdollisia, toteaa johtajaylilääkäri Ritva Kanervo Kainuun soten tiedotteessa.

Sote kehottaa oireisia ja altistuneita koronatestiin

Sote kehottaa oireisia ja altistuneita hakeutumaan koronatestiin. Kainuun soten koronatestaus on avoinna Kajaanissa päivittäin sekä KAKS:n että Rajakatu 3:n testiasemilla. Muissa kunnissa terveysasemien testaus palvelee arkipäivisin. Ajat varataan ensisijaisesti verkkopalvelusta omasote.kainuu.fi (puhelimitse 040 165 0020).

Kainuun sote sanoo tiedotteessaan, että rokotukset ovat edelleen lähikontaktien välttämisen ja hygieniatoimien lisäksi tärkein keino pandemian torjunnassa. Rokotukset ovat tarjolla viisi vuotta täyttäneille.

Tällä hetkellä erityisesti aikuisten kolmansien koronarokotusten lisääminen on tärkeää suojatehon ylläpitämiseksi, soten tiedotteessa sanotaan. Kolmatta koronarokotusta suositellaan kaikille yli 18-vuotiaille sekä yli 12-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville.

Soten mukaan rokotuspisteissä on ollut hyvin tilaa viime päivinä. Rokotuksissa voi käydä myös aikaa varaamatta. Tarkemmat rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta sote.kainuu.fi/koronainfo.

Kainuun sote muistuttaa, että päivystysapunumero 116 117 palvelee kiireellisessä hoidon tarpeen arvioinnissa joka päivä kellon ympäri. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tai onnettomuuksissa on aina soitettava hätäkeskukseen 112.

Päivystysapuun tulee soittaa, mikäli ei tiedä onko kyse päivystyskäyntiä vaativasta tilanteesta tai jos muuten tarvitsee kiireellistä hoidollista arviointia. Päivystys ei pysty palvelemaan yleisiin koronatiedusteluihin, ajanvarauksiin tai rokotusneuvontaan liittyvissä asioissa, sote ohjeistaa.

Kainuun soten yleinen sote-palveluiden neuvonta palvelee arkisin numerossa 08 61561 tai pal­ve­lu­neu­von­ta(a)kai­nuu.fi. Kiireettömissä koronaan liittyvissä kysymyksissä voi myös lähettää sähköpostia korona(a)kainuu.fi.