Kainuussa kuusi uutta koronatartuntaa – nyt myös muualla kuin Kajaanissa

Kainuussa on todettu torstaiaamuun mennessä uusia koronatartuntoja, nyt myös Kajaanin ulkopuolella

Kajaanissa on paljastunut kaksi uutta koronatartuntaa jo karanteenissa olevilla henkilöillä, jotka liittyvät laajempaan ryppääseen.

Kuhmossa on kaksi tartuntaa, joista toinen on ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä ja liittyy keskiviikkoiseen tapaukseen.

Suomussalmella on myös todettu kaksi tartuntaa. Näistä neljästä henkilöstä kolme on ollut jo aiemmin karanteenissa, eikä jatkoaltistuksia ei ole tiedossa. Kainuun sote odottaa, että karanteenissa olevilla ilmaantuu lisää tartuntoja.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on 51,4 (per 100 000 as / 14 vrk). Kainuu on edelleen perustasolla lukuun ottamatta Kajaania, joka on kiihtymisvaiheessa.

Turvavälien ja kasvomaskien käyttöä suositellaan vahvasti

Sote suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa. Matkaillessa on noudatettava varovaisuutta ja paikallisia ohjeistuksia.

Kesätapahtumissa, konserteissa ja vastaavissa tilaisuuksissa järjestäjien on huolehdittava turvallisuudesta ja varmistettava, että lähikontakteja voidaan välttää. Yleisöllä on oltava mahdollisuus käsihygieniaan sekä tehdä muita tartuntoja ehkäiseviä toimia.

– Tartuntojen vähentämisessä kontaktien rajoittaminen on avaintekijä. Suuremmissakin joukoissa on hyvä pysytellä omassa porukassa, jotta altistumismahdollisuuksia olisi vähemmän. Tapahtumajärjestelyissä näihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia riittävän väljään osallistumiseen ja yleisöä ohjeistamalla, kehottaa vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola Kainuun soten tiedotteessa.

Isoja yleisötapahtumia on Kainuussa käynnissä. Kajaanissa on menossa Runoviikko ja perjantaina alkaa Lammen Loiskeet -festivaali. Kuhmossa käynnistyy sunnuntaina Kuhmon Kamarimusiikkifestivaali.

Sote korostaa, että koronatestiin pitää hakeutua matalalla kynnyksellä, mikäli koronaan viittaavia oireita esiintyy.

Ajanvarauksen voi tehdä Kainuun Omasoten kautta tai esimerkiksi KAKS:n testiajanvarauksesta 040 165 0020, joka on avoinna päivittäin klo 8 - 19