Kainuussa neljä uutta koronatartuntaa ja karanteeniin 60 – yhteinen tekijä nuorten vapaa-ajan vietto

Kainuussa on viikonlopun aikana ilmennyt neljä varmistettua koronatartuntaa; kaksi Puolangalla ja kaksi Kajaanissa. Kainuun soten mukaan tapauksiin liittyy myös laaja altistuneiden joukko ja yhteisenä tekijänä on nuorten aikuisten vapaa-ajan vietto. Maakunnan alueella karanteenissa on nyt kuutisenkymmentä henkilöä.

Kajaanin ja Puolangan tapaukset eivät liity toisiinsa, eikä näillä ole yhteyttä viime viikkoisiin Vuokatin urheilijatartuntoihin.

Soten mukaan Puolangalla ensimmäinen sairastunut henkilö on todennäköisesti ollut tartuttava 16.11. alkaen, jonka aikana henkilö on liikkunut Puolangalla ja Oulussa. Tartunnan lähde ei ole tiedossa.

Toinen samaan seurueeseen liittyvä viikonloppuna sairastunut henkilö on viettänyt aikaa Puolangalla Pub Musta Kissassa perjantaina klo 22 - 01.

Puolangalla karanteeniin on määrätty tällä hetkellä yli 30 henkilöä ja jatkotartuntojen riskiä pidetään verrattain korkeana. Varotoimena yläkoulun ja lukion henkilöstölle ja oppilaille on määrätty maskin käyttö.

Kunnan palveluista muun muassa kansalaisopiston ja liikuntapaikkojen toiminnot ovat tällä hetkellä suljettuna. Lisäksi vierailukielto on voimassa kaikissa Puolangan alueen pitkäaikais- ja hoivayksiköissä.

Kajaanissa yli 30 henkilöä karanteeniin

Kajaanissa on kaksi sairastunutta henkilöä, joiden tartunnat liittyvät Oulun Stora Enson tartuntoihin. Karanteeniin on määrätty yli 30 henkilöä, mutta jäljityksen perusteella muita kuin karanteeniin määrättyjä henkilöitä ei pidetä todennäköisenä jatkotartuntariskinä.

Kainuun sote muistuttaa varotoimista, maskin sekä teknisten apuvälineiden käytöstä tartuntojen ehkäisemiseksi.

Nyt ilmi tulleissa tapauksissa vain yhdellä henkilöllä oli käytössä Koronavilkku-sovellus.

Lisäksi vapaa-ajan viettoon liittyvissä pikkujouluissa, juhlissa tai muissa vastaavissa tilanteissa on syytä ottaa vakavasti annetut ohjeet ja määräykset.