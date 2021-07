Kainuussa on todettu neljä uutta koronatartuntaa.

Yksi tartunnoista on Kuhmossa jo karanteenissa olleella ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä, yksi Suomussalmella ja kaksi muuta tapausta Kajaanissa.

Maakunnan ilmaantuvuus on nyt 40,3.

Kajaanilaisissa tapauksissa on kyse laajasta altistumisesta, jossa osallisena on useita kajaanilaisia, sotkamolaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia. Kaikki altistuneet eivät ole vielä tiedossa, tällä hetkellä karanteenin on määrätty 23 henkilöä.

Kainuun sote tiedottaa tiedossa olevista mahdollisista altistumispaikoista ja -ajankohdista sekä kehottaa hakeutumaan koronatestiin, mikäli viitteitä tartunnasta ilmenee. S-Marketia lukuun ottamatta tartunnan saaneilla ei ole ollut maskia käytössä.

Altistumispaikat ja ajat:

Sotkamon S-market, su 11.7 klo 19 - 20

Kajaanihallin kentän lähiseutu, festivaalialueen ulkopuolella, (ns. takarinne) su 11.7 klo 15 ja klo 22:45 – 24

Hesburger Kajaani, Sissikatu su 11.7. klo 22 - 22.30

Motonet ja Rusta, Kajaani ma 12.7 noin klo 15

Kainuun sote muistuttaa, että koronavirus levittää yleisvaarallista tartuntatautia, jonka torjunnasta säädetään lailla. Terveysviranomaiset määräävät sairastuneen eristykseen ja altistuneet karanteeniin, joita koskevia ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa.

Toimenpiteet eivät ole vapaaehtoisia.

edit. klo 10.34 Kainuun sote tarkensi: altistumispaikka ei liikuntapuisto vaan Kajaanihallin kentän lähiseutu