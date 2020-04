Kainuussa nyt 43 varmennettua koronatartuntaa

Kainuussa on Kainuun soten tuoreimman tiedotteen mukaan 43 varmennettua koronavirustartuntaa. Lauantaina päivitetyn tiedotteen mukaan testejä on tehty yli 300.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen THL:n koronakartan luvut ovat toiset. Sunnuntaina päivitetyn koronakartan mukaan Kainuussa olisi 41 varmennettua tartuntaa ja testejä tehty 174. Jo aiemmin on kuitenkin todettu, että Kainuun luvut laahaavat THL:n koronakartassa ainakin päivän jäljessä.

THL:n mukaan Kajaanissa on varmennettuja tartuntoja 22 ja Sotkamossa 16. Loput viisi olisivat siis muualla Kainuussa.

Suhdeluku 100 000 asukasta kohti on Kainuussa THL:n tilaston mukaan maan kolmanneksi korkein eli 56,7.

Tartuntojen määrä on suurin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella sekä määrällisesti että väkilukuun suhteutettuna eli 114,1, tapauksia 1 924. Asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten tartuntoja oli Länsi-Pohjan alueella 82,9, todennettuja tartuntoja 50.

Suomessa oli THL:n mukaan kuollut maanantaihin mennessä 59 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Määrä oli noussut sunnuntaista kolmella.

THL kertoi maanantaina, että varmistettuja koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 3 064. Määrä kasvoi lauantaina ilmoitetuista 90 tapauksella.

Koronan takia sairaalahoidossa oli 230 ihmistä, joista 74 tehohoidossa. Osastohoitoa sai 156 ihmistä.

Sunnuntaina varmistettuja koronatartuntoja oli todettu Suomessa 2 974. Varmistetut tartunnat ovat kuitenkin vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa testataan.

Varmennetuista tapauksista 1 924 oli maanantaina THL:n mukaan todettu Uudellamaalla, ja näistä valtaosa Helsingissä. Helsingissä varmistetusti koronatartunta on todettu 1 075 ihmisellä, Espoossa 300:lla ja Vantaalla 222 ihmisellä.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 55 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

STT:n mukaan 37 kuolleesta on toistaiseksi saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40 – 59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60 – 79-vuotiaita on 13, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia.