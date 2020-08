Kainuussa nyt yhteensä 14 koronatartuntaa ja 130 altistunutta – sairastunut kävi ravintolassa Kajaanissa

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta COVID-19-altistuksesta on sunnuntaihin mennessä löytynyt yhteensä 14 koronatartuntaa ja kaikkiaan 130 altistumista. Tartunnan saaneista 13 on kuhmolaisia ja yksi Kajaanista. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia ihmisiä. Altistumisia on myös muissa Kainuun kunnissa.

THL kertoi sunnuntaina, että Suomessa on raportoitu 28 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on todettu 68 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Soten mukaan Kajaanissa ravintola Hospossa Raatihuoneentorilla on perjantaina 28.8. klo 20.30-21.30 viettänyt iltaa seurue, jossa on ollut koronaa sairastanut henkilö.

Seurueeseen kuuluvat henkilöt on tavoitettu. Ravintolassa tähän aikaan olleita muita asiakkaita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja oireiden ilmetessä hakeutumaan koronatestiin.

Kainuun sote kehottaa, että mikäli henkilö tietää olleensa tekemisissä koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa, noudattaa hän erityistä varovaisuutta liikkuessaan kodin ulkopuolella sekä tarkkailee vointiaan erityisen tarkkaan ja hakeutuu matalalla kynnyksellä koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Erityinen varovaisuus on tärkeää koko Kainuussa seuraavan viikon aikana.

Koronavirus on kohtalokkain ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee että vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa seuraavan viikon aikana koko Kainuun alueella.

Lähikontaktien välttäminen , käsihygienia ja kasvomaskin käyttö on tärkeää

Koronavirus COVID-19 tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Omaa ja läheisten tartuntariskiä voi alentaa ensisijaisesti huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä erityisesti kun tulet ulkoa sisään, aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Jos et voi pestä käsiäsi, käytä alkoholipohjaista tai muuta kemikaaliviranomaisen hyväksymää käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi. Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein ja käytä kodin ulkopuolella kertakäyttöpyyhkeitä.

Lähikontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Kun liikut ulkona, pidä vähintään 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin. Älä kättele. Tee etätöitä, jos mahdollista.