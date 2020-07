Kainuussa on löytynyt yksi koronatapaus – pandemiapäällikkö hämmästelee ihmisten käytöstä: onko koronavirus unohtunut?

Heinäkuussa on tähän mennessä todettu yksi koronaviruslöydös Kainuussa.

Rauhallinen tilanne ei Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan anna syytä unohtaa yhä voimassa olevia koronaviruksen torjumisohjeita.

– Ihmiset eivät tällä hetkellä Kainuussa noudata ohjeita millään tavalla. Ohjeena on, ja koko ajan on ollut, suositellun kahden metrin turvavälin pitäminen. Emme missään määrin suosittele tarpeetonta kasvokkain istumistakaan. Käsien pesu on avainasemassa, ja hengitystieoireisena tulee pysyä muista ihmisistä erillään, Koukkari luettelee.

– Jos katsoo ihmisten käyttäytymistä ulkotiloissa ja kaupoissa, ovat opit unohtuneet yhtä nopeasti kuin ne annettiinkin.

Parantavia lääkkeitä ei vieläkään ole

Koukkari sanoo, että koronaviruksesta ei vielä ole olemassa sellaista tutkimustietoa, jonka perusteella varotoimista voitaisiin kokonaan luopua.

– Emme vieläkään tiedä, antaako sairastettu korona suojan seuraavaa aaltoa vastaan. Emmekä tiedä, kyetäänkö koskaan valmistamaan rokotetta, joka estää taudin tai sen vakavat muodot, hän toteaa.

– Edelleenkään näköpiirissä ei ole yhtään lääkettä, joka kokonaan estäisi tai parantaisi vakavia tautimuotoja. Olemassa olevat lääkkeet vain lieventävät niitä. Maailman mikrobiologinen historia ei tunne yhtään hengitystieinfektiota, joka olisi yhtäkkiä vain kadonnut maan päältä. Tämä on asia, jonka kanssa on vain syytä opetella elämään.

Näytteitä testattu Kainuussa tuhansia

Kainuussa on heinäkuun aikana ilmennyt tähän mennessä yksi positiivinen koronaviruslöydös.

– Tilanne on erinomaisen rauhallinen. Epidemia ajoittui maalis–huhtikuun vaihteeseen, kesä on ollut rauhallista.

Näytteitä otetaan ja testejä tehdään kymmeniä per päivä. Yhteensä Kainuussa on tehty 3 541 koronavirustestiä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on suurempi kuin vierusmaakunnissa.

Epidemiatilanteen rauhallisuus johtuu Koukkarin mukaan 16.3. voimaan tulleesta valmiuslaista ja sen nojalla toteutetuista rajoitustoimista. Ensimmäiset positiiviset näytteet Kainuusta saatiin 28. maaliskuuta.

– Olimme pitkään viimeinen kolkka, jossa ei ollut yhtään tapausta.

Ihmisten käytös muodostaa Koukkarin mielestä silti uhan koronan toisesta aallosta. Koronavirus tulee jäämään kiertoon yhtenä hengitystieinfektion aiheuttajana.

– Kysymys on siitä, millaista kyvykkyyttä ja maksuvalmiutta meillä on jatkossa leviämisen jarruttamiseen. Ei varmaankaan samanlaista, mitä on jo toteutettu, Koukkari sanoo.

– Aivan selvää on, että nykyisen varomattomuuden vuoksi taudin leviämisen edellytykset ovat suuret. Tauti leviää ihmisten mukana, ei lintujen eikä tavaroiden mukana, hän kommentoi ihmisten käytöstä.

Vastuu omasta toiminnasta on suuri

Niin kauan kuin yksittäiset koronaviruksen pilkahdukset voidaan tunnistaa ja rajoittaa tehokkaasti, jäävät tapaukset pilkahduksiksi. Koukkari korostaa jokaisen omaa harkintaa ja vastuuta omasta toiminnastaan.

– Jo yksittäinen vastuuttomasti käyttäytyvä kuntalainen voi pahimmillaan tartuttaa kymmeniä. Sellaisen tilanteen nopea haltuunotto on äärimmäisen haastavaa, kun puhutaan koko maan tasolla.

Ihmisten itsemääräämisoikeus on Suomessa lain mukaan vahva. Koronavirustartuntaepäilyn ollessa kyseessä voidaan ääritilanteessa hakea henkilö koronavirustesteihin jopa poliisin voimin.

– Näin voidaan toimia vain erityisen painavilla perusteilla. Vastentahtoisesti voi määrätä henkilön myös 14 vuorokauden eristykseen joko kotiin tai sopivaan paikkaan, mutta tällainen toiminta on vastoin länsimaista kulttuuria, demokratiaa ja ihmisten koskemattomuutta ja perusoikeuksia. Siksi kaiken viranomaistoiminnan on oltava lakien ja asetusten mukaista.

Rajoitustoimet tulee pyrkiä kohdistamaan mahdollisimman pieneen joukkoon ja muilta osin säilyttää toimiva yhteiskuntajärjestys.