Kainuussa on syytä korostaa EU-jäsenyyttä vielä muuta Suomea enemmän, kannustaa ministeri Tytti Tuppurainen (sd.)

Itäisessä Suomessa ja Kainuussa on tärkeää korostaa Euroopan Unioniin kuulumista, ja EU:sta irtautuminen nykytilanteessa olisi jopa vaarallista Suomelle, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) linjaa Kajaanin Otanmäessä. Ministeri on tutustumassa Transtechin tehtaaseen, josta valtion rautatieyhtiö VR tilasi juuri yhdeksän makuuvaunua.

– EU-lippu salkoon vaan! Meidän pitää näyttää, että olemme osa läntistä demokraattista maailmaa ja todellinen osa Eurooppaa, Tuppurainen kannustaa.

Tuppuraisen mukaan Suomi on Venäjän hyökkäyssodan takia uudessa talousmaantieteellisessä tilanteessa. Siksi sekä fyysinen että henkinen yhteys läntisiin kumppaneihin on Tuppuraisen mukaan ensiarvoisen tärkeää. Euroopan Unioni on Tuppuraisen mukaan sekä arvo- että turvallisuusliitto.

– Venäjän uhan takia on tärkeää varmistaa itäisen Suomen elinvoimaisuus, koska itäisen Suomen asutus ja elinvoima on myös turvallisuuspoliittinen asia.

Siksi Tuppurainen näkisi mielellään EU:n lippuja Kainuun lipputangoissa.

Tehtaanjohtaja Marko Hurskainen ja toimitusjohtaja Juha Vierros kertovat ministeri Tuppuraiselle korjauksessa olevasta VR:n vaunusta Transtechin tehtaalla Otanmäessä. Kuva:Jussi Pohjavirta

Sekä Pohjanmaan rata että Karjalan rata ovat Tuppuraisen mukaan hankkeita, joihin pitää pitkäikäisesti investoida. Nämäkin hankkeet ovat Tuppuraisen mukaan osa Suomen huoltovarmuutta ja kriisikestävyyttä.

Tuppuraisen mukaan VR:n yöjunavaunutilaus Transtechilta on osoitus siitä, että VR suunnittelee yöjunapalveluiden parantamista. Liikenteen aloittamiseksi tarvitaan lisää vaunukalustoa.

Myös maakuntalennot ovat Tuppuraisen mukaan osa huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä. Sdp on Tuppuraisen mukaan tukenut maakuntalentojen rahoitusta vahvasti, koska saavutettavuus on tärkeää koko Suomelle. Hän myös toivoo, että ensi hallitus ottaa asian omakseen.

Ministeri Tuppurainen pääsi nauttimaan myös Otanmäen ilta-auringosta. Kuva:Jussi Pohjavirta

Valtion runsaasti tukeman Terrafamen tehtaan tulevaisuuden Tuppurainen näkee lupaavana.

– Yhtiö on tehnyt paljon parannuksia ympäristöasioiden eteen, ja sitä valtio myös omistamiltaan yhtiöiltä odottaa.

Terrafame on Tuppuraisen mukaan mennyt oikeaan suuntaan niin toiminnan kannattavuuden kuin ympäristötoimien kannalta.

Akkukemikaalitehdas on Tuppuraisen mukaan merkittävä toimija eurooppalaisessa startegisessa omavaraisuudessa. Akkukemikaalitehdasta ja uraanin talteenoton aloittamista Tuppurainen kuvailee jopa tehtaan uudeksi aluksi.

Talvivaaran aikaiset ongelmat ovat kuitenkin raskaana muistona mielessä.

– Terrafamen on joka päivä lunastettava vaatimukset jätevesien hallinnassa. Olen vakuuttunut, että tämä on yhtiössä ymmärretty.

Kainuuta vaivaavan työvoiman saatavuuden ongelman kannalta Tuppurainen iloitsee esimerkiksi siitä, että Kainuun keskussairaalassa synnytykset jatkuvat. Hän myös pitää rahoitusta Itä-Suomen koulutukselle ja esimerkiksi koulutuspaikkojen lisäämiselle tärkeänä. Perheiden käyttämät palvelut, joihin esimerkiksi varhaiskasvatus, sairaanhoito ja koulutus kuuluvat, lisäävät alueen vetovoimaa paikkana, jonne voi muuttaa työn perässä.

Oman eurooppaministerikautensa suurimpana onnistumisena Tuppurainen pitää Euroopan Unionin entistä tiukempia sanktioita yhteisten arvojen rikkomisesta. Tuppurainen mainitsee Unkarin, joka on saanut EU:lta taloudellisia sanktioita.

– Olemme arvoyhteisö. Demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan sitä pitää aktiivisesti vaalia.