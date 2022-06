Kainuussa on vielä joinakin päivinä tarjolla koronarokotuksia ennen heinäkuun taukoa – sote muistuttaa, että 5. koronarokoteannos on tarjolla voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa viidettä koronarokoteannosta voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Päivitetyn suosituksen mukaan viidennen annoksen aika on, kun neljännestä koronarokoteannoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.

Kainuun sote muistuttaa tiedotteessaan, että vaikka terveillä aikuisilla kolme annosta rokotetta antaa todennäköisesti pitkäaikaista suojaa vakavaa koronavirustautia vastaan, voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on erityisen suuri.

Immuunipuutos voi olla synnynnäistä tai aiheutua muun sairauden tai rokotevastetta heikentävän lääkityksen vuoksi.

THL:n alustavien tutkimustulosten mukaan neljännen rokoteannoksen jälkeinen vasta-aineiden määrä jää vakavasti immuunipuutteisilla keskimäärin kolmasosaan terveiden aikuisten kolmannen annoksen jälkeisestä rokotevasteesta. Vakavasti immuunipuutteisilla rokotevasteet vaihtelevat, sillä immuunipuutoksen vakavuus vaikuttaa vasteen suuruuteen, tiedotteessa kerrotaan.

Neljättä rokoteannosta suositellaan iäkkäille

Koronatilanne Kainuussa rauhallinen. Koronavirusta on edelleen liikkeellä, mutta epidemia jatkaa rauhoittumista.

Neljäs koronarokote on tarjolla seuraaviin ryhmiin kuuluville, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta: 70–79-vuotiailla riskiryhmiin kuuluville, 80 vuotta täyttäneille, iäkkäille, jotka asuvat hoitokodeissa tai ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä (ei tarkkaa ikärajaa), iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet sekä 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Kunnissa ennen heinäkuun taukoa ehkä vain yksi rokotuspäivä

Kuntien rokotuspisteiden eivät ole avoinna joka päivä. Niiden aukioloajat löytyvät verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronarokotukset .Heinäkuussa ei järjestetä rokotuksia. Verkkosivulla on ilmoitettu myös kellonajat, jolloin rokotuksia saa.

Esimerkiksi Hyrynsalmella rokotuksia saa 22. kesäkuuta (kello 8–12) ja seuraavan kerran vasta 17. elokuuta. Kuhmossa seuraava mahdollisuus on 2. elokuuta (9–15).

Sotkamossa rokotuksia on 23. kesäkuuta (8.30–11) ja 2. elokuuta, Suomussalmella 28. kesäkuuta (9–15) ja 2. elokuuta.

Paltamossa rokotuksia saa 23. kesäkuuta (9–11.30) ja 30. kesäkuuta (12.30–15.45) ja seuraavan kerran 4. elokuuta, Ristijärvellä 28. kesäkuuta (12.30–15.30) ja 9. elokuuta. Paltamossa ja Ristijärvellä ajan saa vain varaamalla, muualla rokotus onnistuuilman ajanvarausta.

Lisätietoja ja toimintaohjeita rokotuksista sekä koronatartunnan saaneille tai altistuneille on Kainuun soten verkkosivuille sote.kainuu.fi/koronainfo .