Kainuussa sunnuntaina yksi uusi koronatarunta – Tapaus liiittyy viikko sitten Ylä-Savosta alkaneeseen tartuntaketjuun.

Kainuussa havaittiin sunnuntaina yksi uusi koronatartunta. Tapaus liittyy Ylä-Savossa viime viikonvaihteessa todettuun koronarypääseen, ja tartunnan saanut oli jo karanteenissa.

Karanteenissa on tässä ketjussa yli 30 kainuulaista. Tartuntoja on Kainuun puolella kaikkiaan 6, niistä alun alkaen kaksi Kajaanissa, yksi Puolangalla ja yksi Kuhmossa. Edellisten lisäksi perjantai-iltana Kajaanissa on todettu yksi tartunta jo aiemmin karanteenissa olleella henkilöllä. Ylä-Savon puolella tiedetään yksi koronatartunta.

Seurue vietti aikaa Ylä-Savossa viime viikonloppuna. Ketjuun liittyy lisäksi laaja altistuminen kajaanilaisella Ladyline-kuntosalilla sekä muutamia ulkopaikkakuntalaisten altistumisia.

Kainuun soten työntekijät ovat tavoittaneet kaikki altistuneet henkilöt ja heidät on asetettu karanteeniin, mutta Kainuun osten pandemiapäällikö Olli-Pekka Koukkari varoittaa, että tapaus on nin tuore, että jatkotartunnat ovat hyvinkin vielä mahdollisia.

Koronavilkku-hälytyksiä erityisesti Ladylineen liittyen on Koukkarin mukaan tullut aika viljalti. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilö olisi välttämättä altistunut koronalle, sillä hälytys on voinut tulla jo siitä, että on oltu samassa sisätilassa.

– Mutta onko oltu hetkittäin niin sanotusti viruksen kantamalla, niin mene häntä ja ota siitä selvää. Se on ihan mahdotonta.

Altistuminen on tapahtunut toissakeskiviikkona, jolloin henkilö on ollut oireeton. Sairastuminen on tapahtunut viikonloppuna Ylä-Savon puolella. Kun taruntaa on jäljitetty, samassa jumpassa keskiviikkona olleet on kaikki asetettu karanteeniin.

– Mutta mielivaltaisesti ei voida pistää karanteeniin kaikkia, jotka ovat siellä päinkään olleet samana päivänä. Sehän johtaisi siihen, että meillä olisi kohta koko Suomi kiinni.

Koukkari tähdentää kuitenkin, että näiden ihmisten tulee olla tietoisia ja jos osaavat hiukankaan varoa tekemisiään.

– Pukutilat tai eteinen, joku nopea kohtaaminen ja hirveästi huonoa tuuria, sekin voi riittää, Koukkari evästää.

Kaiken kaikkiaan koronatilanne on Kainuussa hänen mukaansa silti kohtuullisen rauhallinen. Yksittäisiä ikäviä tapauksia tulee toki silloin tällöin, mutta Samoojan hoitokodin ryppäästäkin on enää rippeet jäljellä.

Viikonloppuna tuli myös tietoon, että Terrafamen teollisuusalueella työskentelevän urakoitsijan työntekijällä on todettu koronavirustartunta.

Henkilö on ulkopaikkakuntalainen ja työskennellyt akkukemikaalitehtaan työmaalla viime viikon alkupuolella.

Kainuun sote on tavoittanut kaikki tiedossa olleet lähikontaktit, ja kuusi ulkopaikkakuntalaista henkilöä on asetettu karanteeniin. Kainuun tilastoissa tartunnan saanut ei näy, koska hän ei ole kainuulainen.

– Kaivoalueella ei ole ketjun päätä eli oletan, että hän on saanut tartunnan kotikunnassaan. Pohjois-Pohjanmaa on hoitanut asian loppuun saakka eli tämä on tullut meille vain tiedoksi, Koukkari kertoo.

– Terrafame on informoinut alueella työskenteleviä ja ohjeistanut palaamaan töihin vain terveenä sekä hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä, kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla Terrafamelta kertoo tiedotteessa.

Terrafamen alueella on otettu aiempien tartuntatapausten jälkeen tiukat varotoimet koko tehdasalueella. Esimerkiksi yhteiset ruokalatilat on suljettu ja eri työmaa-alueilla työskentelevät henkilöt pyritään pitämään erillään toisistaan myös taukotiloissa. Hillan mukaan Terrafamella on käytettävä kasvomaskia kaikissa sisätiloissa sekä myös ulkona ellei yli 2 metrin turvaetäisyyttä voida säilyttää.

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee suuri määrä laajalta alueelta sinne saapuvia työntekijöitä.

Kainuun sote ohjeistaa tapaukseen liittyen ottamaan viivytyksettä yhteyttä joko oman alueen terveyskeskuksen tai Kainuun soten toimipisteiden kautta, mikäli koronaan viittaavia oireita ilmenee.

Sotkamon testauspaikan ajanvaraus ma-to kello 8–15, pe 8–14 numerossa 08 6156 5009.

Kainuun keskussairaalan drive in -testaus on avoinna ma-su kello 8 – 19, ajan voi varata numerosta 040 165 0020.