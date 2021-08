Kainuussa todettiin 31 uutta koronatartuntaa ja useita koululuokkia on altistunut – Sotkamossa koko Kontinjoen koulu siirtyy etäopetukseen

Ristijärvelle sijoitetut ulkomaalaiset marjanpoimijat on testattu. Uusia tartuntoja todettiin 16 poimijalla.

Tartuntojen kasvu jatkuu Kainuussa, ja useita koululuokkia on altistunut koronavirukselle eri puolilla Kainuuta.

Keskiviikkona uusia koronatartuntoja on Kainuussa todettu yhteensä 31.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja altistuneiden tavoittamisessa on viiveitä. Myös koronatestauksessa on ajoittain viivettä.

Kajaanissa Seminaarin koulun iltapäiväryhmässä kahdeksan oppilasta on asetettu karanteeniin keskiviikkona todettuun tartuntaan liittyen.

Kuhmon Tuupalan koulussa yhden 6. luokan oppilaat ovat maanantaina ja tiistaina 16 - 17.8. altistuneet koronatartunnalle ja heidät on asetettu karanteeniin.

Oppilaiden vanhemmille on pidetty infotilaisuus keskiviikkona. Myös Tuupalan esikoulu- sekä aamun varhaiskasvatusryhmässä on altistuneita lapsia ja aikuisia, jotka tullaan pääosin asettamaan karanteeniin.

Sotkamon Kontinjoen koulussa 49 oppilasta sekä valtaosa henkilökunnasta on asetettu karanteeniin maanantaina ja tiistaina 16. - 17.8. tapahtuneen altistumisen johdosta. Koulu siirtyy etäopetukseen 27.8 saakka. Huoltajia on tiedotettu tilanteesta.

Mahdollisia muita altistumispaikkoja päivitetään soten verkkosivuille sote.kainuu.fi/altistumispaikat.

Ristijärvelle sijoitetut ulkomaalaiset marjanpoimijat on testattu. Uusia tartuntoja todettiin 16 poimijalla. Tartunnan saaneet poimijat on määrätty eristykseen nykyisiin asuntoihinsa. Negatiivisen testituloksen saaneet poimijat testataan ennen karanteenin päättymistä.

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 158,3 / 100 000 / 14 vrk. Alueella oleskelevien ulkomaalaisten tartunnat kirjautuvat käytännössä testipaikkakunnille, joten näiden tartuntojen osuus nostaa edelleen maakunnan ilmaantuvuuslukua.