Kainuussa todettiin kuusi uutta koronatartuntaa – Useita kymmeniä henkilöitä on määrätty taas karanteeniin

Kainuussa todettiin torstaina kuusi uutta koronatartuntaa, joiden johdosta useita kymmeniä henkilöitä on määrätty karanteeniin.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja altistuneiden tavoittamisessa on viiveitä. Myös koronatestauksessa on ajoittain viivettä ja testituloksen saamisessa voi mennä yli vuorokausi.

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 163,9 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti 14 edellisen vuorokauden aikana.

Sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ja ohjeiden noudattaminen on Kainuussa yhä tärkeää.

Koronaviruksen ilmaantuvuus koko Suomessa on korkea. Erityisesti herkästi leviävän deltamuunnoksen vuoksi varotoimet ovat edelleen tärkeitä.

Rokotuskattavuuden parantuessa yhteiskunnan laajat sulkutoimet eivät tällä hetkellä ole todennäköisiä.

Sen sijaan tärkeimmät torjuntakeinot ovat kasvomaskien käyttö, lähikontaktien rajoittaminen, koronatestaus sekä rokotukset.

Vaikka vakavan sairastumisen riski yleisesti pienenee rokotusten myötä, epidemian haitat työpaikoilla tai opiskeluissa ovat merkittäviä karanteenimäärien kasvaessa.

– Tilaisuuksia ja tapahtumia voi edelleen järjestää, mikäli kokoontumisrajoituksia ja ohjeita noudatetaan. Ellei voida varmistaa riittävää turvaväliä tai suojautua kasvomaskilla, leviämisriski kasvaa. Tartuntoja on nyt laajasti erilaisissa kohtaamisissa, joten ei-välttämättömiä kontakteja kannattaa vähentää, ohjeistaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Kokoontumisrajoitus voimassa Kainuussa

Kainuussa on voimassa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus, kun osallistujamäärä ylittää 10 henkilöä sisätiloissa tai 50 henkilöä ulkotiloissa.

Määrät voidaan ylittää edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen annettuja terveysturvallisuusohjeita.

– Kiihtynyt tautitilanne aiheuttaa myös monenlaista huolta ja mielipahaa. Esimerkiksi aikuiset voivat syyllistää joko itseään tai muita sairastuneita, jos omat lapset sairastuvat. Rajoitusten kannattajat haluaisivat tiukempia toimia ja koronakriittiset levittävät puolestaan omaa sanomaansa. Ymmärrettävää, mutta kyllä tästäkin selvitään, kunhan toimitaan ohjeiden mukaan ja muistetaan maltti myös syyttävien sormien heristelyssä, jatkaa Koukkari.

Kajaanissa pop up -rokotukset perjantaina ja lauantaina

Koronarokotuksia helposti pop up -pisteeltä Kajaanissa

Kajaanin Linnanvirta-tapahtumassa voi käydä ottamassa ensimmäisen koronarokotteen aikaa varaamatta. Rokotuspaikkana on ensihoidon ambulanssi. Rokotuspisteen löytää Kajaanin Rantapuistosta ensiapupisteen vierestä.

Rokotuspiste on avoinna perjantaina 20.8. klo 17–20 ja lauantaina 21.8. klo 12–18. Rokote on maksuton ja sen saamiseksi tulee osoittaa henkilöllisyytensä.

12–14-vuotiaiden rokotuksissa vaaditaan vanhemman tai huoltajan läsnäolo. Koronarokotteen ottaminen on vahvasti suositeltavaa. Rokotus pienentää merkittävästi riskiä sairastua tai tartuttaa virusta edelleen.

12 vuotta täyttäneet saavat koronarokotukset helposti myös koulujen rokotuspisteillä lähipäivien aikana. Järjestelyistä on tiedotettu koulujen kautta ja lisätietoja saa myös Kainuun soten verkkosivuilta.