Kainuussa tuulee – puita ja aitoja kaatuu, mutta on yksi, joka nauttii

Luoteistuuli on yltynyt Kainuussa niin navakaksi, että se on aiheuttanut myös pelastuslaitokselle hälytyksiä. Kainuussa on voimassa varoitus mahdollisesti vaarallisesta tuulesta.

Kajaanissa tuulen nopeus puuskissa oli kello 16 aikaan 14 metriä sekunnissa.

Luoteistuuli nostattaa aaltoja…