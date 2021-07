Kainuussa viikon päästä voimaan kokoontumisrajoitukset – koskee lähikontakteja yli 10 henkilön sisätilaisuuksissa ja tietyissä yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa

Kainuussa tulevat 6. elokuuta voimaan kokoontumisrajoitukset, jotka perustuvat tartuntatautilain 58. pykälään. Ne ovat voimassa 27. elokuuta saakka.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi rajoituksista määräyksen torstaina. Määräys on kokonaisuudessa luettavissa avin verkkosivuilla .

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi avin mukaan edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Rajoitus koskee yli 10 hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa.

Päätöksen taustalla on Kainuun koronaepidemiatilanteen heikentyminen. Kainuu on epidemian kiihtymisvaiheessa ja tapausten määrä on viime viikkoina kasvanut nopeasti. Ilmaantuvuus eli tartuntojen määrä suhteutettuna 100 000 asukkaaseen kahden viikon ajalta on sairaanhoitopiireistä kolmanneksi korkein.

"Rokotteiden riskit koronavirustautia pienemmät"

Avin tiedotteessa rajoituksia perustellaan sillä, ettei aiemmin annetuilla suosituksilla ja paikallisella yhteen kuntaan kohdistuvalla rajoituspäätöksellä ole saatu hillittyä tartuntoja riittävästi.

Avi tähdentää, että merkittävä osuus kainuulaisista on vielä rokottamatta, jolloin koronaviruksen rajoittamaton leviäminen voi aiheuttaa näille vakavia haittoja.

Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola kiirehtii rokotteiden ottamista. Hän kannustaa tiedotteessa erityisesti nuoria rokottamattomia kainuulaisia ottamaan koronarokotteen mahdollisimman pian. Rokotteiden riskit ovat koronavirustautia pienemmät, eivätkä virus ja sen muunnokset häviä enää minnekään, Eskola sanoo.