Kainuussa yhdeksän Tähtiseuraa – Kajaanin Ratsastusseura uusin

Kajaanin Ratsastusseura on uusin kainuulainen Tähtiseura.

Tähtiseura -ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta eli seuratoimintaa. Ohjelman mukaan tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin ja kehittyy heidän mukanaan.

Kainuussa Tähtiseuroja on yhdeksän. KRS on maakunnan ainoa ratsastuksen Tähtiseura. KRS on ainoa myös ainoa kainuulaisseura, joka on täyttänyt Tähtiseura-kriteerit kahdella osa-alueella: lasten ja nuorten liikunnassa sekä aikuisliikunnassa.

Kainuun muut Tähtiseurat ovat Kajaanin Casamba (tanssiurheilu), Kajaani Gymnastics (voimistelu), Kajaanin Haka (jalkapallo), Kajaanin Judokerho (judo), Kajaanin Kipinä (yleisurheilu), Kuhmon Kivattaret (voimistelu), Kuhmo-Ski (maastohiihto) ja Sotkamon Jymy-Pesis (pesäpallo).

– Jatkamme seuramme kehittämistyötä yhdessä jäsenistön ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tavoitteenamme on herättää, kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta Kainuussa sekä edistää ja tukea hevosurheilua. Seuramme kotitallin Kajaanin Hevosharrastekeskuksen seinälle tullaan lisäämään aikuisliikunnan tähti ja tulemme juhlimaan tätä saavutusta yhdessä KRS:n 55 -vuotisjuhlissa, jota vietämme tänä vuonna, KRS tiedottaa.

Seura järjestää tänä vuonna kahdet kansallisen tason kouluratsastuskilpailut huhti- ja heinäkuussa sekä aluetason esteratsastuskilpailut kesäkuussa. KRS on myös mukana järjestämässä Kainuu Hirnuu -tapahtumaa elokuussa Kainuun raviradalla yhdessä muiden kainuulaisten ratsastusseurojen, Kainuun Hevosjalostusliiton ja Kainuun raviradan kanssa.

Koko maassa Tähtiseuroja on 42:ssa eri lajissa yhteensä 525. Kaikkien kolmen osa-alueen (lapset/nuoret, aikuiset, huippu-urheilu) Tähtiseuroja koko maassa on vain kolme: Olarin Voimistelijat, Vantaan Voimisteluseura ja Oulun Uinti.