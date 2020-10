Kainuussa yksi uusi koronatartunta matkailijalla – AC Kajaanin pelaajilla ei koronaa

Kainuusta on löytynyt tällä viikolla yksi uusi korontatartunta matkailijalla. Tartunta todettiin tiistaina. Tartunnan jäljitys on tehty. Perhepiirissä on muutamia altistuneita.

Kainuun soten mukaan koronatartuntojen yleistilanne Kainuussa on rauhallinen.

Myöskään jalkapallon Ykkösessä pelaavan AC Kajaanin pelaajista ei ole löytynyt testeissä koronatartuntoja. Lokakuun alussa Kajaanissa pelatun AC Kajaani ja Vaasan Palloseuran ottelun jälkeen kaksi VPS:n pelaajaa sairastui koronaan.

Soten mukaan tieto tartunnoista saapui Kajaaniin 11.10, jonka jälkeen kajaanilaisjoukkue testattiin. VPS kertoi verkkosivullaan ensimmäisestä tartunnasta jo 6.10. Myös Kainuun Sanomat uutisoi aiheesta 7.10.

Kainuussa ei ole sairaalahoidossa olevia koronapotilaita. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 8 tapausta /100 000 asukasta. Positiivisten testien osuus 0,4 % /14 vrk. Viikolla 41 testejä on tehty 1 313, joista 267 antigeenipohjaisia.

Kainuussa on voimassa perustason maskisuositus 8.11. saakka joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuvilla henkilöillä matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista sekä riskialueelta Suomeen saapuvilla matkustajilla heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, tee testi omaolo.fi palvelussa ja ole yhteydessä päivystysapunumeroon 116 117 tai omasote.kainuu.fi

Näyte COVID-19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla lääkärin arvion perusteella on aihetta epäillä koronavirustartuntaa. Kohdentamatonta oireettoman väestön testausta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tehdä.

Soten näytteenotto Kajaanin alueella tapahtuu KAKSn pandemiavastaanotolla ja muissa kunnissa terveysasemilla. Hengitystieinfektio-oireisen tulee olla yhteydessä puhelimitse omaan terveysasemaan tai 116 117 päästäkseen näytteenottoon. Kainuun sote kuntayhtymän toimipisteissä suoritettava COVID-19 ko-ronavirustestaus on potilaalle tartuntatautilain nojalla maksuton.

Kainuun keskussairaalassa oleva Drive In -testauspaikka mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta.

Testausajan saa soittamalla 116 117 tai varaamalla sen Omasote -palvelusta omasote.kainuu.fi.

Sote muistuttaa, että on erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä ja omasotessa. Hätätilanteessa soita 112.