Kainuussa yksi uusi koronatartunta – vietä joulu omassa joulukuplassa

Kainuusta on löytynyt yksi uusi koronatartunta ulkomaalaisella henkilöllä, joka on matkustanut maakuntaan Helsingin kautta. Tulos paljastui sunnuntaina.

Kainuun soten va. hallintoylilääkäri Tuomo Erola kertoo, että henkilöstä sekä lähtömaassa että Helsingissä otetut testit olivat negatiivisia, mutta kolmas Kajaanissa otettu testitulos oli positiivinen.

–Tämän hetken tietojen mukaan henkilö on noudattanut annettuja ohjeita lähtö- ja tulotestauksesta sekä omaehtoisesti noudattanut varotoimia, eikä tapaukseen liity merkittävää jatkotartuntariskiä, Erola selvittää.

Sote aloitti maanantaina Vartiuksessa Venäjältä saapuvien vapaaehtoisen testaamisen. Testejä otettiin rajalla kymmeniä. Viikkotasolla soten testimäärät ovat ennallaan eli noin 1400 testiä viikossa.

Kainuun sote muistuttaa varotoimista. Kasvomaskin käyttö, käsihygienia ja turvavälit ovat edelleen tärkeitä. Ulkomailta saapuvien tulee noudattaa ohjeita omaehtoisesta karanteenista ja koronatestauksesta.

Rajoitusmääräykset, ohjeet ja suositukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka. Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa ja yritysten tulee huomioida varotoimet työpaikoilla, ruokaloissa ja yhteisissä tiloissa.

Sote muistuttaa edelleen, että joulun ajan juhlajärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vaikka tällä hetkellä tautitilanne maakunnassa on rauhallinen, lähikontakteihin kohdistuu edelleen merkittävä tartuntariski. Soten mukaan kokoontumiset pitää rajoittaa ainoastaan omaan perhepiiriin. Tilanne muualla Suomessa on merkittävästi huonompi. Soten mukaan joulua onkin syytä viettää omassa joulukuplassa.

– Joulukupla on hyvä termi, joka tarkoittaa, että aikaa vietetään vain arkenakin toistensa kanssa tekemisissä olevien ihmisten kanssa. Näin mahdolliset altistumiset voidaan rajata mahdollisimman pieneksi. Esimerkiksi kaveriporukoilla ei nyt voi järjestää tapanintansseja tai muita kinkereitä, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari muistuttaa.

Koukkarin mukaan paluu työpaikoille tai harrastuksiin lisää riskejä, jos kontaktien rajoittamisessa ei onnistuta.

– Tämän vuoksi ei tammikuussakaan ole mahdollisuutta ohjeista lipsumiselle. Kokoontumisrajoitusten henki on, että vaikka lakia ei rikottaisi, ohjeita on noudatettava.

Vaikka koronatilanne on huolestuttava, ei voimassa ole poikkeuslainsäädäntöä, joka rajoittaisi ihmisten liikkumista. Esimerkiksi loma-asunnoille saapuu runsaasti väkeä, joka lisää asiointia kaupoissa ja muissa palveluissa. Koronaturvallisuusohjeet koskevat luonnollisesti myös matkailijoita ja asiaan on panostettu yhteistyössä matkailutoimialan kanssa.

Selkeät toimintaohjeet sekä tiedot Kainuun alueen palveluista ja koronatestauksesta on annettu alueen yrityksille ja eteenpäin asiakkaille välitettäväksi.

Kainuun soten terveyspalvelut toimivat jouluna ja vuodenvaihteessa tavanomaisesti. Myös koronatesteihin pääsee normaaliin tapaan ajanvarauksella.

Ajantasaista tietoa on saatavissa Kainuun soten netistä osoitteesta sekä englanniksi