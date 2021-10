Kainuussa yksittäisiä koronatartuntoja – Venäjän tilanne ja nuorten rokotuskattavuus huolestuttavat

Kainuussa koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen, tiedotti Kainuun sote maanantaina.

Edeltävän kolmen viikon jaksolla tartuntoja on ollut viikoittain noin kaksikymmentä, joista pääosa on peräisin perhe- tai kaveripiiristä saatuja.

Koronatestejä Kainuussa otetaan viikoittain noin 1000, joista positiivisia oli viime viikolla 2,5 prosenttia. Viruksen ilmaantuvuus maakunnassa on 56,9 / 100 000 / 14 vrk.

Suomessa koronatartuntoja todetaan edelleen verraten runsaasti huomattavasti pienentyneistä testimääristä huolimatta. Lähialueista erityisesti Venäjän tilanne on huolestuttava alhaisen rokotekattavuuden vuoksi.

Lisääntyvää huolta aiheuttaa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrän kasvu.

Rokottamattomilla riski joutua sairaalahoitoon on moninkertainen täyden rokotesuojan saaneisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että rokottamattomat välttäisivät ns. korkean riskin tilanteita, joissa lähikontakteja on vaikea rajoittaa.

– Virus ei ole kadonnut mihinkään. Nyt koronatautiin sairastuvat lähinnä kokonaan rokottamattomat tai vielä vajaan rokotesuojan saaneet. Tartuntoja voi välttää edelleen noudattamalla aiempia varotoimia kuten lähikontaktien rajoittamista, kasvomaskien käyttöä ja hyvää käsihygieniaa ylläpitämällä. Riskimaihin matkustamista on syytä välttää – erityisesti rokottamattomien henkilöiden, muistuttaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari . – Virus ei ole kadonnut mihinkään. Nyt koronatautiin sairastuvat lähinnä kokonaan rokottamattomat tai vielä vajaan rokotesuojan saaneet. Tartuntoja voi välttää edelleen noudattamalla aiempia varotoimia kuten lähikontaktien rajoittamista, kasvomaskien käyttöä ja hyvää käsihygieniaa ylläpitämällä. Riskimaihin matkustamista on syytä välttää – erityisesti rokottamattomien henkilöiden, muistuttaa Kainuun soten pandemiapäällikkö .

Koronarokotusten toisen annoksen suoja on tärkeä.

Kainuussa toisen rokoteannoksen saaneiden osuus alle 50 vuotta täyttäneistä on muuta Suomea alhaisempi.

Erot ovat erityisen suuret alle 40-vuotiailla. Esimerkiksi 25–29-vuotiaista kainuulaisista kahdesti rokotettuja on 40 prosenttia, kun maassa keskimäärin osuus on jo 60 prosenttia.

– Tämä lisää sairastumisriskiä juuri sosiaalisesti aktiivisissa ikäluokissa. Toisen annoksen saaminen on erittäin tärkeää, jotta tautitilanne ei pääse uudelleen pahenemaan. Kainuussa on mahdollista saavuttaa 80 prosentin rokotekattavuus lokakuun aikana, joten nyt hakemaan toinen piikki, jos edellisestä on kulunut vähintään kuusi viikkoa, korostaa Koukkari.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että alle 30-vuotiaille miehille ja pojille tarjotaan ainoastaan Pfizer-Biontechin Comirnaty -koronarokotevalmistetta. Muille rokotukset jatkuvat aiempaan tapaan.