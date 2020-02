Kainuuta tehdään tutuksi uudella elokuvafestivaalilla – toiveena on saada maakuntaan lisää elokuvantekijöitä

Huhtikuussa pidettävä Kainuu Four Seasons Film Festival on jatkoa elokuvatuotantojen tuonnille Kainuuseen.

Kainuun ammattiopisto käynnistää elokuvafestivaalin, jonka tarkoituksena on lisätä elokuvien katsojia sekä saada Kainuuseen lisää elokuvantekijöitä.

Projektipäällikkö Marko Karvonen toteaa, että elokuvatuotantoja on Kainuussa tehty vuosikausia, joten festivaali on tälle luonteva jatko.

Kainuu Four Seasons Film Festival järjestetään Sotkamossa, Vuokatissa ja Kuhmossa 16. – 19. huhtikuuta.

Festivaalilla halutaan tuoda elokuva ihmisten luo, ja näytöksiä tulee olemaan monenlaisissa, yllättävissäkin paikoissa. Yhteistyö Kino Vision ja Pajakkakinon kanssa on kuitenkin Karvosen mukaan tiivistä.

Huhtikuu on tapahtumalle sopiva ajankohta sekä matkailun että elokuvafestivaalien kannalta. Matkailussa se on hiljaista aikaa, mutta lunta on vielä paljon, eikä festivaaleja ole silloin muualla.

Monipuolisuus kuvastaa festivaalia monella tavalla.

Tapahtuman avulla halutaan lisätä elokuvien katselua, tuoda Kainuuta esille elokuvatuotantojen näkökulmasta, lisätä elokuvamatkailua sekä luoda työkokemusmahdollisuuksia Kainuun ammattiopiston opiskelijoille.

Elokuvan lisäksi esille halutaan tuoda tv-sarjoja ja musiikkia. Esimerkiksi Kuhmoon on tulossa tilaisuus, jossa näytetään osia Eränkävijät -sarjasta ja sen jälkeen pidetään aiheesta keskustelu.

Elokuvatansseissa Kuhmo-talolla yleisö pääsee tanssimaan live-bändin tahdissa elokuvan jälkeen. Myös Sotkamossa Vuokatin Aatelissa pidetään iltatilaisuuksia, joissa on musiikkia.

Vieraita festivaalille tulee niin ulkomailta kuin kotimaastakin.

Kansainvälinen tähti Kiran Shah tulee Kainuuseen Lontoosta. Hän on näyttelijä ja stuntti, joka on esiintynyt muun muassa Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvassa sekä Narnia- ja Hobitti -elokuvissa.

– Tulemme järjestämään tilaisuuksia, missä häntä voi jututtaa. Hänellä on pitkä kokemus siitä, miten elokuvia tehdään, Karvonen kertoo.

Kainuu Four Seasons Film Festivalia markkinoidaan koko kansan elokuvafestivaalina.

Karvonen lupaa, että kiinnostavaa ohjelmaa löytyy kaikenikäisille, ja jokainen on yhtä tervetullut katsomaan elokuvia ja tapaamaan tekijöitä.

– Haluamme olla helposti lähestyttävä festivaali. Vieraita pääsee jututtamaan, missä kuljetaankin, Karvonen toteaa.

Lapset on huomioitu tekemällä yhteistyötä Sotkamon ja Kuhmon koulujen kanssa. Tapahtumatuottaja Maarit Peltomaa kertoo, että koululaisten kanssa käydään katsomassa uusi Heinähattu ja Vilttitossu -elokuva.

Lisäksi elokuvan lapsinäyttelijä Emilia Levy on yksi festivaalin vieraista.