Kajaani Dancen tanssijoita mukana valtakunnallisessa kilpailussa

Kajaani Dancen tanssijoita on lauantaina 5. marraskuuta mukana valtakunnallisessa jazztanssikilpailussa.

Kajaani Dancen Erikoiskoulutus 5 -ryhmä esittää It´s All in Jazz -kisassa Tampereella Kia Immosen jazztanssikoreografian This is jazz .

Soolokoreografiasarjassa mukana on Siiri…