Kajaani edelleen koronan kiihtymisvaiheessa – tilanteessa havaittavissa rauhoittumisen merkkejä

Kainuun koronakoordinaatioryhmän mukaan Kajaanin kaupunki on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta muu Kainuu säilyy perustasolla. Ryhmä oli koolla tiistaina.

Kajaanin koronatilanne on edelleen huono alueellisten ryvästymien vuoksi. Sen sijaan muualla maakunnassa tilanne on hyvä.

Koordinaatioryhmä korostaa, että Kajaaniin suuntautuvaa matkailua ei suositella, mikäli siihen liittyy matkaseurueen ulkopuolisia kontakteja. Samoin Kajaanista suuntautuvaa matkailua muualle ei suositella, mikäli siihen liittyy matkaseurueen ulkopuolisia kontakteja.

Koronan ilmaantuvuus Kainuussa on 51,4 kahden viikon jaksolla, mutta tilanteessa on kuitenkin havaittavissa rauhoittumisen merkkejä.

Positiivisten testien osuus koronatesteistä on 2,1 prosenttia viikolla 25. Vs.pandemiapäällikkö Tuomo Erola kertoo, että tartunnat on saatu pääosin jäljitettyä.

– Tilanne on aika hyvä jäljityksessä eli parempaan suuntaan on menty, Erola kertoo.

Vielä ennen juhannusta jäljittäjät eivät olleet saaneet kiinni mahdollisia altistuneita riittävän hyvin.

Kainuussa kirjattiin tiistaina neljä tartuntaa, joista kaksi on Kajaanissa ja kaksi Sotkamossa.

Kainuussa on tällä hetkellä karanteenissa 122 henkilöä. Kajaanilaisista 52,7 prosenttia on rokotettu kerran ja 17,5 prosenttia kahdesti. 80 vuotta täyttäneiden osalta rokotekattavuus kahteen kertaan rokotettujen osalta on yli 80 prosenttia.

Suositukset ovat voimassa 6.7. saakka, jolloin koordinaatiotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran.

Kainuun sote kehottaa hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Ajanvaraus omasote -palvelun kautta tai soittamalla 040 165 0020.

Koronatestin tulosta pitää odottaa kotona. Koronavilkun käyttöä suositellaan edelleen.

Uutinen päivittyy