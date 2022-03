Kajaani ottaa vastaan lisää käyttämättömiä peti- ja liinavaatteita – Käytettyjä liinavaatteita voi toimittaa vaikka Entrinkiin, lastenvaunuista on kova pula

Kajaanin kaupungin kansainväliset palvelut ottaa lahjoituksena yhä vastaan käyttämättömiä patjoja, tyynyjä, peittoja ja liinavaatteita.

Tarvikkeita voi toimittaa kaupungintalon International Info -pisteeseen aukioloaikojen puitteissa (ma-to 12-15, pe 9-12). Tarvikkeet pyydetään toimittamaan pakattuina.

Kajaanin vastaanottokeskukseen on saapunut turvapaikanhakijoita Ukrainasta viime perjantaina. Lisää pakolaisia saapuu pian, todennäköisesti keskiviikkona.

Muita tavaroita sekä myös käytettyjä liinavaatteita on mahdollista toimittaa paikallisesti niitä vastaanottaville organisaatioille, kuten esimerkiksi Kierrätyskeskus Entrinkiin. Tavaralahjoituksen viitteeksi tulee merkitä "Ukraina".

– Ukrainalaisia perheitä on saapunut Kajaaniin ja kaupunkilaisten kaikenlainen tuki on tärkeää. Tällä hetkellä patjojen ja liinavaatteiden lisäksi myös esimerkiksi lastenvaunuista on kova pula, kansainvälisten palveluiden johtaja Jukka Piirainen toteaa.

– Entrinki on paras väylä niiden lahjoittamiseen. Heillä on osaaminen ja resurssit lajittelun ja kierrätyksen suhteen, ja apu menee sitä kautta perille. Kiitämme Entrinkiä, lähetystori Immanuelia ja Kajaanin Eesti Klubia hyvästä yhteistyöstä. Teemme kaikkemme helpottaaksemme ukrainalaisten asettautumistaan Kajaaniin, Piirainen jatkaa.