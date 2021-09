Kajaaniin annetut koronarajoitukset hämmensivät – osa pisti ovet säppiin heti, Kuntosali Liikku oli normaalisti auki, koska ohjeita ei tullut

Kainuun soten yhtymähallituksen päätös rajoittaa Kajaanissa muun muassa sisäliikuntatilojen käyttöä tai jopa sulkea ne kokonaan on aiheuttanut melkoista hämmennystä. Osa urheiluseuroista pisti harjoituksena heti kahdeksi viikoksi jäihin, mutta esimerkiksi Kuntokeskus Liikku oli keskiviikkona normaalisti auki, sillä se ei ollut saanut pyynnöstä huolimatta tarkempia ohjeita, mitä päätös yrityksen osalla tarkoittaa.

Kainuun soten yhtymähallituksen päätös rajoittaa sisäliikuntatilojen käyttöä astui keskiviikkona Kainuun soten tiedotteen mukaan voimaan heti. Urheiluseura Kajaanin Kuohun puheenjohtaja ja nyrkkeilyvalmentaja Jarmo Eskelinen oli luonnollisesti harmissaan siitä, että syksyn kurssien aloittaminen lykkääntyi nyt ensi maanantaista 20:nteen syyskuuta.

– Toki harmittaa, mutta kyllähän me tietysti yhteiskuntavastuumme kannamme, emme ajattele vain omaa hommaamme, Eskelinen sanoo.

Hän muistuttaa, ettei liikuntapaikoilla ole tullut "hirveästi" tartuntoja.

Aivan yllätyksenä rajoitukset eivät toki tulleet. Se sen sijaan oli yllätys, että koronatilanne meni niin nopeasti niin huonoksi.

– Mutta jospa tilanne olisi kahdessa viikossa ohi. Meillehän tämä ei ole niin paha tilanne kuin sellaisille lajeille, joissa alkaa sarjat, Eskelinen toteaa rauhallisesti.

Aika lailla toisenlaisella mielellä on valtakunnallisen Kuntokeskus Liikku Oy:n toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi . Hänen mielestään tiedotteissa ilmoitettu päätöksen astuminen voimaan välittömästi on ensinnäkin reagointiajaksi kohtuuton, toiseksi käsittämätöntä on, että nimenomaan rajoitukset koskevat nimenomaan kuntoa ja terveyttä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mutta samaan aikaan ravintolat ja baarit saavat olla auki.

Liikku ei ollut saanut yhtymähallituksen päätöstä eikä tiedoksiantoa, miten toimia. Asia oli kantautunut vain tiedotteen kautta. Siksi Liikku oli myös Kajaanissa keskiviikkona normaalisti auki.

– Totta kait me pistetään omat prosessimme käyntiin heti ja toimimme päätöksen mukaan, kun päätös ja tiedoksianto meille toimitetaan. Olemme niitä Kainuun sotelta pyytäneet, mutta emme ole saaneet. Olemme pyytäneet myös valitusosoitetta, sillä tässä puututaan perustuslailliseen oikeuteen elinkeinonharjoittamiseen, ja haluamme luonnollisesti, että asia menee, kuten laissa on määritelty.

Riihijärvi kyseenalaistaa myös sen, miten juuri sisäliikuntapaikat on luokiteltu korkean tartuntariskin paikoiksi. Perusteena on tälle Riihijärven mukaan ainoastaan yksi Etelä-Koreassa tehty tutkimus, jossa 60 neliön tanssisalissa oli 20 ihmistä kuuden tunnin ajan ja siellä tuli tartuntoja.

– Mutta mikään muu tutkimus, tilasto tai data ei tuota tulosta tue vaan päinvastoin. Meidän toiminta tähtää siihen, että ihmisen terveyttä ja hyvinvointia edistetään.

Liikulla oli hänen mukaansa vuonna 2020 Suomessa 1,8 miljoonaa treenikäyntiä, 8 mahdollista altistumista eikä yhtään tartuntaa.

– Näitä asioita pitäisi tarkastella ja keskustella vähän laajemmin.

Riihijärvi tähdentää myös sitä, että kuntosalille kukaan ei tule sairaana treenaamaan, sillä hän ei saa siitä hyötyä vaan päinvastoin rasitus tuolloin on riski muun muassa sydänlihastulehdukselle. Saleilla on myös hyvä ylöspäin vetävä ilmanvaihto.

– Eli se todellinen riski tartunnalle kuntosaleilla on joka tapauksessa erittäin marginaalinen.

Tolonen: " Ei ollut vaihtoehtoja"

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen on harmissaan, että rajoituspäätös on pitänyt tehdä, mutta katsoo, että vaihtoehtoja ei ollut. Päätös on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen avin ja Kainuun soten kanssa, ja todettiin, että tilanne alkoi olla hallitsematon.

– Jos ajatellaan terveysturvallisuutta, mikä se muu vaihtoehto olisi ollut? Tolonen kysyy ja täsmentää, että kyse ei ole pelkästään urheilupaikoista vaan koskee kaikkia harrastustoimintapaikkoja, musiikkiopistoa sun muuta.

– Soten lausunto vie Kajaanin nyt leviämisvaiheeseen, se kaupungin maanantainen määräys oli ennakointi.

Koronatilanne on pahentunut Kajaanissa todella nopeasti, ja Tolosen mukaan nyt vaaditaan kaikilta kaupunkilaisilta yhteistyötä tilanteen hallintaan saamiseksi. Väliaikainen mahdollisimman laaja sulku on tarpeen, koska pelkät suositukset eivät ole riittäneet.

– Nyt on ajatus, että katsotaan kaksi viikkoa ja toivottavasti sinä aikana alkaisi hellittää.

Tauti leviää erityisesti tavallisessa arkielämässä ja vapaa-ajan tapaamisissa. Tolonen perääkin ihmisiä rajaamaan kaikki ei-pakolliset kontaktit minimiin ja ottamaan koronarokotteen. Hän puhuu suoraan rokotekampanjasta.

Kajaanin Prismaan avattiin keskiviikkoaamuna pop up -rokotuspiste, jossa rokotteen sai nopeasti. Päivän mittaan mahdollisuutta käytti lähemmäs sata ihmistä.

Tolonen uskoo, että, kun rokotusaste nousee, taudin leviäminenkin hidastuu.

– Sitä tietysti pitää pelätä, milloin jossain muualla ryöpsähtää vastaavalla tavalla, Tolonen sanoo eikä rajaa pelkoaan yksin Kainuuseen.