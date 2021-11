Kajaanilainen Monika-yhtye tekee vaihtoehtorockia negatiivisista tunteista

Monika on ristijärveläisen Jesse Oikarisen ja turkulaisen Aaro Toivarin perustama vaihtoehtorockbändi, jossa sekoittuvat rock, metalli ja punk. Heidän joulukuussa Spotifyssä ilmestyvässä taajuus -albumissa on kuultavissa myös popin elementtejä. Albumi on yhtyeen toinen.

Vuonna 2018 taipaleensa aloittanut Monika-yhtye sai alkunsa, kun bändin solisti Jesse ja kitaristi Aaro tapasivat samassa snapchat-ryhmässä. Aaro lähetti Jesselle itse tekemänsä demon, ja tästä innostuneena Jesse kertoi, että he tarvitsevat rumpalin. Aarolla oli samaan aikaan projekti pianistin kanssa, joka osasi soittaa myös rumpuja, ja hän kertoi tälle Jessen tulevan laulamaan kokeeksi. Siitä homma kehkeytyi, ja vuonna 2019 he tekivät ensimmäisen biisinsä. Lapsuus- ja nuoruusvuosinaan paljon kirjoitellut Jesse on yhtyeen lyyrikko, eli hän kirjoittaa sanoitukset biiseihin ja lähettää ne Aarolle, joka säveltää kitaralla melodian.

Kajaani on yksi Suomen kulttuuririkkaimmista kaupungeista, ja musiikki onkin yksi sen vientituotteista muualle Suomeen. Muusikot ympäri Kajaania ovat toisilleen tuttuja ja he muodostavat yhdessä väljän, mutta ystävällisen yhteisön. Kajaanin lukion konservatorio on paikka, jossa moni kajaanilainen bändi, kuten Monika käy harjoittelemassa.

"Kajaanissa on yllättävän paljon samanlaisia pieniä bändejä ja heidän kanssaan kanssakäyminen on aina todella mielenkiintoista", Aaro kertoo.

Kajaanin nuorisotyö on tukenut nuorien musiikkiuria järjestämällä erilaisia tapahtumia, joihin paikalliset bändit pääsevät soittamaan. Monika-yhtyeelle tämä on ollut antoisaa ainakin hetkittäin, sillä korona on tehnyt keikkojen järjestämisestä vaikeampaa. Koronan alussa keikkoja peruttiin kokonaan, mutta myöhemmin keikoille tulleet rajoitukset ovat suoneet ihmisille ilon käydä nauttimassa musiikista. Kajaanin nuorisovaltuusto on myös järjestänyt sesonkitapahtumia, joissa bändit ovat saaneet mahdollisuuden soittaa.

Monika-yhtyeen Jesse ja Aaro ovat soittaneet nyt muutaman kuukauden kahdestaan, kun bändin vakituinen rumpali muutti Belgiaan opiskelemaan. Aluksi rumpalin puute oli hankalaa, mutta tämä ei estänyt heitä jatkamasta musiikin tekemistä. Kitaristi Aaro soittaakin rumpuja yhtyeen uudella albumilla ja keikoille heidän on tarkoitus hommata väliaikainen keikkarumpali.

"Jossain vaiheessa jos jonkun kanssa synkkaa hyvin ja haluaa tulla meidän bändiin, niin otetaan mukaan."

Monikan biiseissä yhdistyy synkkä mielenmaisema ja negatiiviset tunteet. Kokeellisuus on yhtyeen peruspilareita, mikä erottaakin sen muista. Bändin kuunnelluin biisi Yöperhonen kertoo erosta ja pelosta kasvaa aikuiseksi.

"Palaute on ollut vaihtelevaa. Joihinkin harvoihin se iskee. On useita, jotka tykkäävät siitä, mutta se ei iske tarpeeksi lujaa."

"Yks tyyppi kuunteli albumin neljään minuuttiin ja sanoi, että vaikka rokkimiehiä olen, niin vähän on hiomista. Ottakaa mallia Apulannasta ja Klamydiasta", Aaro muistelee saamaansa palautetta naureskellen.

Kirjoittaja opiskelee media-alaa Kainuun ammattiopistossa ja oli työharjoittelussa Koti-Kajaanissa.