Kajaanilaiset Nevalat jumissa Kyproksella: Tunti kerrallaan odotellaan tietoa

Kajaanilainen Nevalan perhe jäi maanantaina jumiin Kyprokselle Aija Napaan juuri ennen perheen paluumatkaa. Nevalat saivat tiedon paluumatkan peruuntumiselle tunti ennen lähtöä lentokentälle Larnakaan. Syynä matkan peruuntumiselle on matkatoimisto Thomas Cookin konkurssi.

Pekka Nevala kertoo, että mitään muuta tietoa ei ole tullut paluumatkasta kuin julkiset Tjäreborgin tiedotteet. Nevalat ovat toistaiseksi saaneet pitää huoneensa hotellissa. Myös palvelut toimivat normaalisti.

- Mitään tietoa ei ole tullut paluusta. Nyt näyttää jo pahalta, onko lentoa tänäänkään, Nevala kertoi tiistaina aamupäivällä Messenger-viestillä Kainuun Sanomille .

Nevala on tyytyväinen siihen, että ei ole ole kysymys luonnonkatastrofista tai muusta hädästä. Tiedon odottelu paluulennon ajankohdasta pitää kuitenkin kajaanilaiset tiiviisti hotellissa.

- Laukut pakattuina olemme hotellissa ja odottelemme paluuta. Turhauttavaa, kun emme ole saaneet tarkempaa tietoa.

Nevaloiden paluumatkan kone oli jo valmiina lähtöön Larnakan lentokentällä maanantaiaamuna, kun matka peruuntui.

- Eilisestä kahdeksasta olemme olleet samojen tiedotteiden varassa mitä matkatoimisto antaa virallisesti ja mitä lehdissä lukee.

Toivoa paluusta on, sillä sillä Tjäreborg on ilmoittanut jatkavansa toimintaansa. Kilpailuviraston mukaan toimintaansa jatkavan yrityksen on hyvitettävä matkoihin liittyvät virheet ja matkustajille aiheutuneet lisäkustannukset matkapaketteja koskevien ehtojen ja säännösten mukaisesti. Tjäreborg on sillä Tjäreborg on ilmoittanut jatkavansa toimintaansa. Kilpailuviraston mukaan toimintaansa jatkavan yrityksen on hyvitettävä matkoihin liittyvät virheet ja matkustajille aiheutuneet lisäkustannukset matkapaketteja koskevien ehtojen ja säännösten mukaisesti. ilmoittanut jatkavansa toimintaansa. Kilpailuviraston mukaan toimintaansa jatkavan yrityksen on hyvitettävä matkoihin liittyvät virheet ja matkustajille aiheutuneet lisäkustannukset matkapaketteja koskevien ehtojen ja säännösten mukaisesti.

- Jos paluupäivä olisi ollut sunnuntai tai tiistai, ei tällaista tilannetta olisi ollut, Nevala toteaa.

Kuluttajat voivat vaatia Tjäreborgilta niitä ylimääräisiä kuluja, joita heille on matkojen peruuntumisesta tai peruuntumisen uhasta aiheutunut. He voivat myös hakea korvausta heille aiheutuneesta vahingosta, kuten ansiomenetyksestä. Tjäreborg on ilmoittanut KKV:lle antavansa asiakkaille ohjeita korvausten hakemisesta.

KKV avasi eilen palvelunumeron +358 29 505 3193, johon on tullut yhteensä jo noin 900 yhteydenottoa Tjäreborgiin liittyen.