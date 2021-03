Kajaanilaiskoulussa koronatartunta – luokka ja yksi Hakan juniorijoukkue joutuvat karanteeniin

Kajaanilaisen Lyseon koulun 7G-luokan oppilaalla on todettu koronatartunta maanantaina. Tartunnan takia luokan oppilaat ovat jääneet tiistaina kotiin. Koulu kertoi tartunnasta oppilaiden vanhemmille tiistaiaamuna Wilmassa.

Kainuun sote hoitaa tartuntaan liittyviä toimenpiteitä. Kainuun soten tartunnan jäljittäjät ottavat yhteyttä niihin, joita tartuntaan liittyvät asiat ja mahdolliset altistumiset koskettavat.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan luokka on määrätty karanteeniin ja koronatesteihin. Oppilaita luokkalla on 20. Kajaanin lyseo on Kajaanin suurin yläkoulu.

Koulun mukaan koulutyö jatkuu aiemmin kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Koulutyöhön poikkeavasti vaikuttavista asioista tiedotetaan Wilman välityksellä.

Tartuntaketjun selvittäminen yltää myös Kajaanin Hakan 07-08-ikäisten juniorijoukkueeseen, joka piti viime viikolla yhteisharjoitukset Lyseon salissa.

– Selvitämmme, onko tämä yksittäistapaus, Koukkari kertoo.

Oppilaan tartunnan sai toinen hänen vanhemmistaan. Lisäksi yksi tartunta on kajaanilaisella jo karanteenissa olevalla henkilöllä, johon ei liity jatkoaltistumisia.

Myös Terrafamella on löytynyt uusi ulkopaikkakuntalaisen työntekijän koronatartunta. Tartunnanjäljitys on meneillään.

Kiihtymisvaiheen raja ylitetty

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on tiistaiaamun tietojen perusteella ylittänyt kiihtymisvaiheen rajana pidetyn 18 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. Koronakoordinaatioryhmä kokoontuu tiistai-iltana.

– Seuraamme tilanteen kehittymistä ja esitämme arvion aluehallintovirastolle. Tilannetta käsitellään myös keskiviikkona Kainuun johto- ja tiedotuskeskuksen kokouksessa yhdessä kuntien kanssa, Koukkari toteaa.

Uutinen päivittyy