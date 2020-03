Kajaanilaisyrittäjien messumatka Yhdysvaltoihin muuttui huoleksi ja paluuvaihtoehtojen metsästämiseksi

Kajaanilainen yrittäjäpariskunta istui illallisella, kun kännykkään tuli viesti "Trump suspends all travell between US and Europe". Presidentti Donald Trump siis keskeytti kaiken matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin. Myöhemmin tarkentui, että 30 päivän kielto koski Schengen-maita, jolloin esimerkiksi Britannia olisi matkustusmotin ulkopuolella.

Kaisa Ottavainen-Nurkkala ja Veli-Matti Nurkkala olivat lentäneet Yhdysvaltoihin fitnessalan IHRSA-messujen valmisteluja varten. Tarkoituksena oli edistää CSE Entertainmentin vientiä Pohjois-Amerikkaan ja esitellä kajaanilaisyrityksen tuotteita messuosastolla.

Trumpin yhtäkkinen ilmoitus tuntui "dramaattisilta", kuvailee Ottavainen-Nurkkala. Mitä nyt? Järjestetäänkö messuja ollenkaan, ja miten he pääsisivät takaisin Suomeen?

Monet IHRSA-messuille tähdänneet yritykset olivat jo aiemmin peruneet osallistumisiaan. Osa oli pakostakin estyneitä, sillä esimerkiksi Kiinasta ja Etelä-Koreasta ei saanut enää matkustaa Yhdysvaltoihin. Fitnessalan yrityksistä monet ovat aasialaisia. Silti messujärjestäjä edelleen viesti, että messut järjestetään, eikä niitä tulla perumaan.

Yritysten näkökulmasta tilanne oli hankala, sillä vakuutus ei korvaisi messukuluja, jos peruminen olisi oma-aloitteista.

"Meidän osalta messut maksavat joitakin kymmeniä tuhansia euroja kaikkine kuluineen", Ottavainen-Nurkkala sanoo.

Yritykset hermoilivat, eikä messujärjestäjä enää loppuviikosta vastannut niiden huolestuneisiin kyselyihin. IHRSA-messujen oli määrä alkaa San Diegossa Kaliforniassa 18. maaliskuuta.

Ottavainen-Nurkkala ja Nurkkala pohtivat keinoja palata Suomeen.

"Finnair oli todella nopea reagoinnissaan ja peruutti meidänkin paluulennot. Koneet eivät toki lennä tyhjänä USA:an ja sitten matkustajien kera Suomeen. Finnairilta ei olla oltu meihin yhteydessä", Ottavainen-Nurkkala kertoo whatsapp-viestissä.

Yhtenä vaihtoehtona pariskunta piti matkustamista Meksikoon, josta olisi yhä lentoyhteys Eurooppaan.

"Mutta jos tulee totaalinen lockdown, olisimme ehkä mieluummin jumissa USA:ssa kuin Meksikossa", Ottavainen-Nurkkala pohtii.

Yleistä tunnelmaa Yhdysvalloissa hän kuvailee rauhalliseksi. Uutiset tosin keskittyvät lähes yksinomaan koronatilanteeseen.

"Täkäläisten rakastamat urheilukanavatkin pohtivat, mitä näyttää, kun lajit, sarjat ja kilpailut ovat paussilla."

Perjantaina Suomen aikaa Trump julisti Yhdysvaltoihin poikkeustilan koronavirustilanteen takia. Myös IHRSA-järjestäjä lopulta peruutti messut, kun Kalifornian osavaltio kielsi massatilaisuudet.

"Messujärjestäjän mukaan rahoja ei kuitenkaan palauteta vaan maksetulla messuosastolla saa osaston ensi vuoden messuilla. Toivottavasti tähän saadaan muutos", Ottavainen-Nurkkala kertoo.

Yrittäjäpariskunnan kotiinpaluu on nyt järjestymässä Britannian kautta. CSE Entertainmentin myyntijohtaja Juha Kauppinen jonotti sitkeästi puhelimassa ja onnistui Suomesta käsin varaamaan heille lentoliput.

"Toivotaan, että tämä ilmasilta Lontoon kautta pysyy auki", viestittää Ottavainen-Nurkkala lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvalloista.